사칭 피해 대부분이 소방…경북서 1년 간 6억 3000만원 피해

세줄 요약 경북에서 소방공무원을 사칭한 사기가 잇따르며 작년 5월부터 지난달까지 159건, 6억4000만원 피해가 발생했다. 이 중 94%가 소방기관 사칭이었고, 점검·법령 개정·비용 지원을 빌미로 특정 업체 송금을 유도한 사례가 확인됐다. 경북서 소방공무원 사칭 사기 159건, 6억4000만원 피해

소방기관 사칭이 150건으로 대부분, 피해액도 6억3000만원

점검·법령개정·비용지원 빌미로 특정 계좌 송금 유도

이미지 확대 소방 사칭 사기 피해 주의 포스터. 경북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 소방 사칭 사기 피해 주의 포스터. 경북소방본부 제공

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경북 지역에서 소방공무원을 사칭한 사기 범죄가 잇따르고 있다.17일 경북소방본부에 따르면 작년 5월부터 지난달까지 접수된 사칭 피해는 총 159건으로, 피해액은 약 6억 4000만원으로 집계됐다. 이 가운데 소방기관을 사칭한 사례는 150건(94.3%)으로 피해액도 약 6억 3000만원에 달해 대부분을 차지했다.사기범들은 소방공무원을 사칭해 “소방점검이 예정돼 있다”, “관련 법령이 개정돼 소방시설을 설치해야 한다”, “지정 업체에서 물품을 먼저 구매하면 소방본부에서 비용을 지원해 준다” 등 거짓말로 속인 뒤, 특정 업체 계좌로 송금을 유도하는 수법을 사용하고 있다.실제로 지난달 20일 구미에서는 소화장치와 질식소화포를 지정 업체에서 구매하면 비용을 지원해 준다고 속여 1125만원을 가로챈 사건이 발생했다.또 지난 9일에는 포항의 한 공방 업주에게 법령 개정을 이유로 인공지능(AI) 화재감지기와 리튬이온 소화기 설치가 의무화됐다고 속여 특정 업체에 540만원을 송금하도록 유도한 사례도 있었다. 피해자는 송금 후 소방서에 사실 여부를 확인하는 과정에서 사기임을 인지해 경찰에 신고했다.당국은 소방기관 및 소방공무원은 전화나 문자로 특정 업체를 소개하거나 물품 구매를 요구하지 않으며, 어떠한 경우에도 개인이나 특정 업체 계좌로 입금을 요구하지 않는다고 강조했다.소방점검이나 소방시설 설치와 관련한 연락을 받을 경우에는 반드시 해당 소방서 대표전화로 사실 여부를 확인하고, 의심스러운 전화·문자·공문을 받으면 즉시 경찰이나 가까운 소방서에 신고해 줄 것을 당부했다.성호선 경북소방본부장은 “소방기관을 사칭한 범죄는 국민의 신뢰를 악용하는 중대한 범죄”라며 “소방은 어떠한 경우에도 특정 업체를 통한 물품 구매나 금전 송금을 요구하지 않는다. 조금이라도 의심스러운 연락을 받으면 반드시 해당 소방서에 사실 여부를 확인해 달라”고 말했다.