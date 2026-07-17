한국여성경제인협회 전남지회 창립 12주년 기념식 참석
“경력단절·유리천정 없는 세상 만들도록 정책·입법 지원”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
송형곤 전남광주통합특별시의회 의장이 16일 신안비치호텔에서 열린 ‘한국여성경제인협회 전남지회 창립 12주년 기념식’에 참석, 축사를 하고 있다. 전남광주통합특별시의회 제공
송형곤 전남광주통합특별시의회 의장이 16일 신안비치호텔에서 열린 ‘한국여성경제인협회 전남지회 창립 12주년 기념식’에 참석, 여성기업 성장 기반 마련을 위한 정책 지원 의지를 밝혔다.
이날 기념식은 황기연 특별시 부시장과 류기준 특별시의회 농수산위원장, 시의원, 여성경제인, 기관·단체장 등이 참석한 가운데 개회사와 격려사, 축전 낭독, 모범 여성경제인 표창, 기념촬영 순으로 진행됐다.
송형곤 의장은 축사에서 “여성으로서 사업을 하며 회사를 이끌어 가는 일이 지금의 한국사회에선 조금 더 나아지기는 했지만, 과거를 돌이켜 보면 힘들고 어려운 길을 걸어 오신 것”이라면서 “그 불리함마저 자산으로 바꿔낸 추진력과 용기에 진심을 존경과 응원을 보낸다”고 말했다.
송 의장은 이어 “앞으로도 일과 가정 중 하나를 포기하지 않아도 되는 사회, 양립할 수 있는 구조를 함께 만들어 달라”며 “통합특별시의회도 경력단절과 유리천장이 없는 사회를 만들기 위해 정책으로 지원하고 입법으로 적극 뒷받침하겠다”고 강조했다.
양송이 서울시의원, ‘영등포 로컬브랜드 디지털상권 구축사업 발대식’ 참석
서울시의회 양송이 의원(영등포구 제4선거구)이 지난 14일 개최된 ‘영등포 로컬브랜드 디지털상권 구축사업 발대식 및 신길4동 지소 임명식’에 참석해 축사를 전하고, 영등포구 소상공인의 자생력 강화와 지역 경제 활성화를 위한 시의회 차원의 전폭적인 지원을 약속했다. 소상공인의 디지털 경쟁력 강화와 현장 밀착형 맞춤 지원체계 구축을 위해 마련된 이번 행사는 영등포구소상공인연합회 주최·주관으로 개최됐다. 이날 현장에는 유덕현 서울시 소상공인연합회장, 최진영 영등포소상공인연합회장, 양송이 서울시의원, 김태호 영등포구의회 행정위원장 등 주요 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다. 이번 행사에서는 소상공인의 실질적인 경쟁력 강화를 돕는 ▲AI 기반 홍보 콘텐츠 제작 ▲디지털 상권 활성화 방안 ▲서울시 공공배달앱 ‘서울배달+땡겨요’ 활용 확대 ▲현장 컨설팅 지원 등 맞춤형 지원 대책들이 대거 소개됐다. 양 의원은 축사를 통해 “고금리·고물가와 소비 위축으로 어려움을 겪는 소상공인들에게 무엇보다 필요한 것은 현장에서 직접 문제를 듣고 해결해 주는 실질적인 지원”이라며 “영등포구소상공인연합회가 행정과 소상공인을 연결하는 든든한 가교 역할을 하고 있는 만큼 앞으로도 지역경제
서울시의회 바로가기
한편, 한국여성경제인협회 전남지회는 지난 2013년 12월에 설립돼 회원 192명이 활동하고 있으며, 여성창업보육센터 운영과 여성경제인 경영 연수 등 여성기업 경쟁력 강화를 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.
세줄 요약
- 여성경제인협회 전남지회 12주년 기념식 참석
- 여성기업 성장 기반 마련 위한 정책 지원 의지
- 경력단절·유리천장 해소 위한 입법 뒷받침 강조
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
송형곤 의장이 강조한 통합특별시의회의 지원 방향은?