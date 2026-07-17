송형곤 전남광주특별시의장, “여성경제인 마음껏 도전하는 특별시 만들 것”

한국여성경제인협회 전남지회 창립 12주년 기념식 참석

“경력단절·유리천정 없는 세상 만들도록 정책·입법 지원”

이미지 확대 송형곤 전남광주통합특별시의회 의장이 16일 신안비치호텔에서 열린 ‘한국여성경제인협회 전남지회 창립 12주년 기념식’에 참석, 축사를 하고 있다. 전남광주통합특별시의회 제공 닫기 이미지 확대 보기 송형곤 전남광주통합특별시의회 의장이 16일 신안비치호텔에서 열린 ‘한국여성경제인협회 전남지회 창립 12주년 기념식’에 참석, 축사를 하고 있다. 전남광주통합특별시의회 제공

세줄 요약 송형곤 전남광주통합특별시의회 의장이 여성경제인협회 전남지회 12주년 기념식에서 여성기업의 성장 기반을 넓히겠다고 밝혔다. 그는 여성 창업과 경영의 어려움을 존중하며, 일과 가정을 함께 지킬 수 있는 사회를 만들기 위해 정책과 입법으로 지원하겠다고 강조했다. 여성경제인협회 전남지회 12주년 기념식 참석

여성기업 성장 기반 마련 위한 정책 지원 의지

경력단절·유리천장 해소 위한 입법 뒷받침 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

송형곤 전남광주통합특별시의회 의장이 16일 신안비치호텔에서 열린 ‘한국여성경제인협회 전남지회 창립 12주년 기념식’에 참석, 여성기업 성장 기반 마련을 위한 정책 지원 의지를 밝혔다.이날 기념식은 황기연 특별시 부시장과 류기준 특별시의회 농수산위원장, 시의원, 여성경제인, 기관·단체장 등이 참석한 가운데 개회사와 격려사, 축전 낭독, 모범 여성경제인 표창, 기념촬영 순으로 진행됐다.송형곤 의장은 축사에서 “여성으로서 사업을 하며 회사를 이끌어 가는 일이 지금의 한국사회에선 조금 더 나아지기는 했지만, 과거를 돌이켜 보면 힘들고 어려운 길을 걸어 오신 것”이라면서 “그 불리함마저 자산으로 바꿔낸 추진력과 용기에 진심을 존경과 응원을 보낸다”고 말했다.송 의장은 이어 “앞으로도 일과 가정 중 하나를 포기하지 않아도 되는 사회, 양립할 수 있는 구조를 함께 만들어 달라”며 “통합특별시의회도 경력단절과 유리천장이 없는 사회를 만들기 위해 정책으로 지원하고 입법으로 적극 뒷받침하겠다”고 강조했다.한편, 한국여성경제인협회 전남지회는 지난 2013년 12월에 설립돼 회원 192명이 활동하고 있으며, 여성창업보육센터 운영과 여성경제인 경영 연수 등 여성기업 경쟁력 강화를 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.