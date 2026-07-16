경찰은 믿었다, ‘여중생 성매매’ 최영중 시의원을…증거인멸 동안 멀뚱히

“셀프 포렌식 후 제출” 약속

4개월여 지나 압수수색 ‘늑장’

시의원은 그새 휴대전화 교체

핵심물증 확보 지연 “부실수사”

경찰 “절차따라 수사한 것” 반박

이미지 확대 최영중 청주시의원. 청주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 최영중 청주시의원. 청주시 제공

이미지 확대 최영중 아동 성매매 혐의…경찰, 집무실 압수수색 15일 오전 경찰이 충북 청주시의회에서 아동 성매매 혐의로 수사를 받고 있는 최영중 시의원 집무실에 대한 압수수색을 진행하고 있다. 2026.7.15 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 최영중 아동 성매매 혐의…경찰, 집무실 압수수색 15일 오전 경찰이 충북 청주시의회에서 아동 성매매 혐의로 수사를 받고 있는 최영중 시의원 집무실에 대한 압수수색을 진행하고 있다. 2026.7.15 뉴시스

이미지 확대 청주시의회, 의원사직서 처리 임은성 청주시의회 의장이 16일 청주시의회 의장실에서 미성년자 성매매 혐의를 받는 최영중 청주시의원이 제출한 사직서를 수리하고 있다. 2026.7.16 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 청주시의회, 의원사직서 처리 임은성 청주시의회 의장이 16일 청주시의회 의장실에서 미성년자 성매매 혐의를 받는 최영중 청주시의원이 제출한 사직서를 수리하고 있다. 2026.7.16 뉴스1

세줄 요약 미성년자 성매매 혐의를 받는 최영중 청주시의원이 경찰 수사 뒤 휴대전화를 교체하며 증거 인멸을 시도한 정황이 드러났다. 경찰은 피의자의 ‘사설 포렌식 후 제출’ 말을 믿고 약 4개월간 강제수사를 미뤘고, 뒤늦은 압수수색으로 늑장 수사 논란이 커졌다. 미성년자 성매매 혐의 최영중 시의원 수사

휴대전화 교체 정황과 증거 인멸 시도 드러남

경찰, 4개월 뒤 압수수색해 늑장 논란 확산

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미성년자 성매매 혐의를 받는 최영중 청주시의회 의원이 경찰 수사가 시작되자 휴대전화를 교체하는 등 증거 인멸을 시도한 정황이 드러났다. 경찰은 “사설 업체에서 포렌식 후 휴대전화를 제출하겠다”는 피의자의 말만 믿고 약 4개월간 강제수사에 나서지 않아 늑장 수사 논란이 일고 있다.최 의원은 경찰의 압수수색이 이뤄진 지 하루 만인 16일 의원직에서 사퇴했다.16일 경찰과 연합뉴스 등에 따르면 최 의원은 지난 2월 말 자신과 성관계를 한 피해 여중생의 부모로부터 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반 혐의로 고소됐다.최 의원은 2024년 10월부터 올해 5월까지 차량과 모텔 등에서 중학생과 2∼3차례 성관계를 하고, 나체 사진을 촬영해 보내라고 요구한 혐의(미성년자의제강간, 성착취물 제작, 성매매 권유, 성착취 목적 대화 등)를 받는다. 피해 학생에게 친구를 데려오면 돈을 더 주겠다고 제안하거나 성적인 대화를 한 혐의도 있다.휴대전화는 피해 학생에게 나체 사진과 성관계를 요구한 정황은 물론 추가 피해 여부까지 확인할 수 있는 핵심 증거로 꼽힌다.그러나 경찰은 고소장 접수 이후 한동안 휴대전화를 확보하지 않았고, 지난 5월에서야 최 의원에게 제출을 요구했다. 당시 최 의원은 혐의를 부인하며 “사설 포렌식 업체에 휴대전화를 맡긴 뒤 결과물을 제출하겠다”고 했고, 경찰은 이른바 ‘셀프 제출’을 믿고 강제수사를 미뤘다.그 사이 최 의원은 약속대로 휴대전화를 제출하지 않았고, 피소 이후 출시된 새 기종으로 휴대전화를 교체한 것으로 전해졌다.경찰은 결국 고소장 접수 약 4개월 만인 지난 15일 최 의원의 의원실과 주거지 등을 압수수색해 기존 휴대전화와 새 휴대전화를 확보했다. 확보한 전자기기에 대해서는 디지털 포렌식을 긴급 의뢰했다.한 수사 관계자는 “미성년자 성매매 사건은 추가 피해자 여부를 확인하기 위해 휴대전화 등 전자기기를 최대한 신속하게 확보하는 것이 원칙”이라며 “제때 확보하지 못하면 증거 훼손이나 삭제 가능성이 커진다”고 말했다.하지만 경찰 관계자는 “증거를 좀 더 일찍 확보했더라면 하는 아쉬움은 있다”면서도 “수사 절차에 따라 진행한 것”이라고 반박했다.경찰은 확보한 휴대전화 등을 토대로 추가 피해자가 있는지 여부를 포함해 여죄를 수사하고 있다.최 의원은 이날 사직서를 제출했고, 청주시의회 의장이 이를 허가했다. 시의회는 전체 45석에서 44석이 됐다. 정당별로는 국민의힘이 한 석 줄어 17석이 됐다. 더불어민주당은 기존대로 27석이다. 이에 따라 청주시의회는 의원직 궐원을 충북도선거관리위원회에 통보한 뒤 내년 4월 보궐선거를 치르게 된다.