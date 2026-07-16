새만금 매립 ‘2035년’까지 끝낸다…현대차 투자 계획 반영

세줄 요약 새만금개발청이 매립·조성 목표를 2050년에서 2035년으로 수정하는 방안을 추진한다. 매립 면적은 240.5㎢에서 169.6㎢로 줄이고, 민간 주도 대신 공공 주도로 전환해 개발 속도를 높이려 한다. 현대차 투자계획도 반영해 기업 유치를 서두른다. 매립 목표 2050년→2035년 단축 추진

면적 240.5㎢→169.6㎢로 축소 조정

공공 주도 전환, 현대차 투자 반영

이미지 확대 새만금토지이용계획. 새만금개발청 제공. 닫기 이미지 확대 보기 새만금토지이용계획. 새만금개발청 제공.

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새만금 매립 시기가 크게 앞당겨질 전망이다.새만금개발청은 새만금 매립·조성 목표를 당초 2050년에서 2035년으로 수정하는 방안을 추진 중이라고 16일 밝혔다.문성요 새만금개발청장은 이러한 내용을 이날 청와대 영빈관에서 열린 대통령 업무보고에서 언급했다.새만금청은 매립 시기를 앞당기기 위해 매립 면적을 240.5㎢에서 169.6㎢로 30%가량 줄였다.또 민간 주도가 아닌 공공 주도로 변경해 새만금 내부 개발의 속도를 높이고 기업의 투자를 속도감 있게 유도하기로 했다.아울러 새만금청은 재생에너지 및 그린수소 공급 확대를 위해 자연노출지 등을 에너지용지(43.3㎢)로 활용하고 기업 수요에 따라 민간의 맞춤형 개발이 가능하도록 전략적 유보지(12.2㎢)를 둔다는 계획을 세웠다.새만금청은 이같은 내용을 담은 기본계획 변경안을 이달까지 마련하고, 올해안으로 새만금위원회 심의를 통과시킨다는 방침이다.새만금청 관계자는 “현대차 투자계획 등 반영해 공공 주도 개발로 목표연도를 단축시키는 방안을 논의 중”이라고 말했다.