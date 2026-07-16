속초시, ‘1인당 20만원’ 민생지원금 20일부터 신청…1호 공약 속전속결

세줄 요약 속초시가 20일부터 모든 시민에게 1인당 20만원씩 민생회복지원금을 지급한다. 신청은 시 홈페이지와 CHAK 앱, 동 주민센터에서 가능하고 거동이 불편한 고령자·장애인을 위한 찾아가는 서비스도 운영한다. 31일까지는 출생연도 끝자리 요일제를 적용한다. 20일부터 전 시민 1인당 20만원 지원금 신청

온라인·오프라인 접수와 찾아가는 서비스 운영

31일까지 출생연도 끝자리 요일제 적용

이미지 확대 이병선 강원 속초시장은 지난달 10일 시청에서 기자회견을 갖고 민생회복지원금 지급 계획을 발표했다. 속초시 제공 닫기 이미지 확대 보기 이병선 강원 속초시장은 지난달 10일 시청에서 기자회견을 갖고 민생회복지원금 지급 계획을 발표했다. 속초시 제공

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강원 속초시가 오는 20일부터 모든 시민에게 1인당 20만원씩 민생회복지원금을 지급한다.시는 이날부터 지원금 신청을 온·오프라인으로 받는다고 16일 밝혔다. 거동이 어려운 고령자와 장애인을 위해 찾아가는 신청 서비스도 운영한다.온라인 신청은 시홈페이지와 속초사랑상품권(지역화폐) CHAK 애플리케이션에서 할 수 있다. 오프라인 신청은 주소지 동 주민센터에서 가능하고, 대리인은 당사자와 관계를 확인할 수 있는 증빙서류와 위임장을 지참해야 한다.31일까지는 혼잡을 피하기 위해 출생연도 끝자리를 기준으로 한 요일제를 운영하며 신청을 받는다. 끝자리 1·6은 월요일, 2·7은 화요일, 3·8은 수요일, 4·9는 목요일, 5·0은 금요일이고, 온라인 신청은 주말에도 가능하다.지원금은 무기명 선불카드나 속초사랑상품권으로 받을 수 있다. 선불카드는 신청 즉시, 속초사랑상품권은 신청 다음 날 지급된다.지원금은 9월 11일까지 신청해야 하고, 사용 기간은 11월 30일이다. 사용처는 연 매출 30억원 이하의 속초사랑상품권 가맹점이고, 기한 내 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸한다.지원금 지급은 이병선 시장이 지난 6·3 지방선거에서 내건 1호 공약이다. 시는 민선 9기 출범 직후 지원금 지급에 드는 159억원이 포함된 제3회 추가경정예산안을 편성했고, 지난달 24일 시의회는 추경예산안을 가결했다.이 시장은 “지원금이 고물가로 어려움을 겪는 시민에게 실질적인 보탬이 되고, 소상공인과 골목상권에 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”며 “빠르고 편리하게 지원금을 받을 수 있도록 신청부터 지급까지 세심하게 살피겠다”고 말했다.