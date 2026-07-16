고3에게도 ‘빨간날 제헌절’은 처음…“이제는 어떤 날인지 압니다”

2007년 마지막 공휴일 이후 19년 만에 재지정

현재 고3 2008년생…제헌절 휴무 생애 처음

“청소년·성인 모두 헌법 가치 재확인하는 날”

이미지 확대 대한민국 헌법 공포를 기념하는 제78주년 제헌절을 하루 앞둔 16일 전남광주 북구청직장어린이집에서 어린이들이 손도장을 찍어 완성한 태극 문양 앞에서 미소를 짓고 있다. 2026.7.16. 전남광주 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 대한민국 헌법 공포를 기념하는 제78주년 제헌절을 하루 앞둔 16일 전남광주 북구청직장어린이집에서 어린이들이 손도장을 찍어 완성한 태극 문양 앞에서 미소를 짓고 있다. 2026.7.16. 전남광주 뉴스1

세줄 요약 19년 만에 공휴일로 돌아온 제헌절을 계기로 고3 학생들까지 처음 ‘빨간 날’의 의미를 체감하고 있다. 교사들은 그동안 무심코 지나치던 날이 헌법의 가치를 되새기는 계기가 됐다고 보고, 민주시민 교육의 필요성도 함께 커졌다고 말한다. 제헌절, 19년 만에 공휴일 재지정

고3 학생들, 첫 ‘빨간 날’로 관심 확대

헌법 가치·민주시민 교육 필요성 부각

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“‘제헌’이 뭔지도 모르던 학생들도 ‘빨간 날’이 되니까 관심을 갖는 분위기예요.”수도권 한 고등학교의 역사 교사인 김모(37)씨는 제헌절을 잘 모르던 학생들이 최근 관심을 보이기 시작했다고 전했다. 교과서에서도 헌법 제정의 의미를 크게 다루지 않기 때문에 그간 학생들이 무심코 지나가기 일쑤인 날이었지만, 올해 제헌절의 공휴일 지위가 되살아나면서 변화가 시작됐다.김씨는 제헌절을 하루 앞둔 16일 “학생들이 제헌절에 의미를 두기는커녕 왜 지정된 날인지도 잘 몰랐던 게 사실인데, 올해 제헌절을 앞두고는 변화가 느껴진다”고 말했다. 그는 “몇몇 학생들은 제헌절이 광복절만큼이나 중요하다며 공휴일 재지정이 오히려 늦었던 것 아니냐고 말하기도 한다”고 전했다.2007년을 끝으로 공휴일 목록에서 제외됐던 제헌절이 19년 만인 올해 공휴일로 재지정됐다. 통상적인 교육 과정을 밟는다면 고등학교 3학년일 2008년생을 포함해 청소년들에게는 생애 첫 ‘공휴일 제헌절’인 셈이다. 대한민국 최고 규범인 헌법의 제정을 기념하는 날인데도 20년 가까이 공휴일이 아니었던지라 청소년들이 기억하기 쉽지 않았지만 상황이 달라진 것이다.청소년들을 가장 자주 만나는 교사들은 이 같은 변화를 체감한다. 민주시민 교육의 중요성이 화두인지라 제헌절 공휴일 재지정이 학생들에게는 헌법 가치를 되새길 수 있는 중요한 변곡점이라는 목소리가 나온다.경기 지역 중학교 역사 교사인 최모(51)씨도 기대감을 전했다. 최씨는 “그간 수업 시간에 헌법 제정의 가치를 중요하게 다루긴 했지만, 제헌절이 ‘빨간 날’이 됐다는 것 자체가 학생들에게는 그 의미를 되새길 기회가 주어지는 셈”이라고 전했다.제헌절을 앞두고 헌정 국가 시민으로서의 책무 교육에 대한 사회적 요구는 높아져 있다. 교사노동조합연맹이 마크로밀엠브레인에 의뢰해 지난 4월 17~22일 전국 만 16세 이상 70세 미만 5000명을 대상으로 실시한 ‘민주시민 교육에 대한 대국민 인식조사’ 결과에 따르면 응답자의 66.0%는 학교 내 시민 교육 수준이 부족하다고 밝혔다. 충분하다는 응답자(18.9%)의 약 3.5배에 달한다.헌법재판연구원장을 지낸 이헌환 아주대 법학전문대학원 명예교수는 “헌법은 공동체의 유지와 존속을 위한 기초적인 규범 자료”라며 “청소년과 성인 모두 그 의미를 되새김질하고 확인하는 날로서의 의미가 충분하다”고 말했다.