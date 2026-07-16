“멋진 한국인” 바닥에 엎드려 日 관광객 울린 편의점 직원, 포상 받았다

인천국제공항 편의점 직원

日 관광객에 친절 베푼 사연 화제

인천국제공항공사, 포상 수여

이미지 확대 인천국제공항의 한 편의점 직원이 일본인 관광객이 떨어뜨린 이어폰을 찾기 위해 끝까지 포기하지 않고 도와준 사연이 알려지며 훈훈함을 주고 있다. 스레드 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인천국제공항의 한 편의점 직원이 일본인 관광객이 떨어뜨린 이어폰을 찾기 위해 끝까지 포기하지 않고 도와준 사연이 알려지며 훈훈함을 주고 있다. 스레드 캡처

이미지 확대 인천국제공항공사는 15일 한국을 찾은 일본인 관광객 자매에게 친절을 베푼 CU 인천국제공항 2호점 직원 한정호(오른쪽 두번째)씨와 타케우치 키라(왼쪽 두번째)씨에게 특별유공포상을 수여했다. 자료 : 인천국제공항공사 닫기 이미지 확대 보기 인천국제공항공사는 15일 한국을 찾은 일본인 관광객 자매에게 친절을 베푼 CU 인천국제공항 2호점 직원 한정호(오른쪽 두번째)씨와 타케우치 키라(왼쪽 두번째)씨에게 특별유공포상을 수여했다. 자료 : 인천국제공항공사

세줄 요약 인천공항 편의점 직원이 일본인 관광객의 잃어버린 이어폰을 바닥에 엎드려 찾아준 사연이 SNS에서 퍼지며 한일 양국의 호응을 얻었다. 공사는 두 직원에게 특별유공포상을 주고, 한국의 첫인상과 국격을 높인 친절을 높이 평가했다. 일본인 관광객 이어폰 분실, 직원이 끝까지 수색

바닥에 엎드려 진열대 해체, SNS서 친절 화제

인천공항공사, 국격 제고 공로 특별포상 수여

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최근 한국을 찾은 일본인 관광객이 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 자신을 도와준 편의점 직원에게 감사를 표해 한일 양국에서 화제가 된 가운데, 해당 직원이 포상을 받았다.인천국제공항공사는 CU 인천국제공항 2호점에서 근무하는 한정호(26)씨와 타케우치 키라(23)씨에 대해 “대한민국의 국격을 드높였다”면서 특별유공포상을 수여했다고 16일 밝혔다.앞서 일본인 관광객 A씨는 지난달 13일 인천공항 내 편의점에서 여동생이 잃어버린 이어폰을 편의점 직원이 찾아준 사연을 자신의 SNS ‘스레드’에 올려 화제를 모았다.A씨는 “여동생이 떨어뜨린 이어폰이 진열대 아래 좁은 틈으로 들어갔다”면서 “직원이 바닥에 엎드려 한참을 찾았다”고 설명했다.이에 A씨가 “그만 일어나셔도 된다”며 말렸지만, 직원은 진열대를 해체해 먼지가 가득한 곳을 맨손으로 헤집어 이어폰을 찾았다.A씨는 “가슴이 뜨거워지는 도움을 주셔서 정말 감사하다”면서 편의점 조끼를 입은 남성 직원이 바닥에 누운 채 진열대 아래를 살피는 모습을 찍은 사진을 올렸다.해당 글은 SNS에서 빠르게 확산했고, 일본 네티즌들은 “한국에는 친절하고 멋진 분들이 많다”, “나도 한국에서 따뜻한 사람들의 도움을 받았다”는 댓글을 달았다.공사는 전날 인천국제공항 제1여객터미널 내 회의실에서 A씨 자매에게 친절을 베푼 한씨와 타케우치 씨에 대한 포상 수여식을 열었다.공사는 한씨와 타케우치 씨에 대해 “대한민국의 친절한 첫인상을 만들고 국격 제고에도 기여한 점을 높이 평가했다”고 설명했다.한씨는 “공항을 찾는 모든 분이 한국에 대한 좋은 기억만 가지고 가시길 바라는 마음에서 당연한 일을 했을 뿐인데, 상까지 받게 되어 감사하다”고 소감을 전했다.타케우치 씨는 “국적과 상관없이 곤란에 처한 여객을 돕는 것은 공항 일원으로서 당연한 역할이라고 생각하며, 앞으로도 매 순간 진심을 다하겠다”고 말했다.공사는 “인천공항이 대한민국의 관문으로서 외국인들에게 한국의 첫인상을 제공하는 장소인 만큼, 향후에도 이번 사례와 같은 직원 친절 및 미담사례를 적극 장려하고 포상할 계획”이라고 밝혔다.