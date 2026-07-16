“공군사관학교 이전, 지역경제 타격…정부가 보상해야”

세줄 요약 정부가 국군사관학교를 대전 자운대에 창설하기로 확정하면서 청주 공군사관학교 이전 가능성이 제기됐다. 지역에서는 공공기관 이탈이 경제에 악영향을 줄 수 있다며 우려를 나타냈고, 2차 공공기관 이전에 맞춘 보상과 기존 시설 활용 방안 마련을 요구했다. 국군사관학교 대전 창설 확정, 공사 이전 가능성 제기

청주 지역경제 타격 우려, 공공기관 이탈 반발 확산

정부 보상과 기존 시설 활용 방안 마련 촉구

청주시 상당구 남일면에 위치한 공군사관학교 정문. 연합뉴스. 닫기 이미지 확대 보기 청주시 상당구 남일면에 위치한 공군사관학교 정문. 연합뉴스.

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정부가 육·해·공군 통합 국군사관학교를 창설키로 하면서 충북 청주에 위치한 공군사관학교의 이전이 예상되자 지역경제가 타격을 받을 수 있다는 우려가 나오고 있다.정부는 16일 4년제 국군사관학교를 군사교육훈련 시설이 밀집한 대전 자운대에 창설키로 확정했다.정부 방침에 따라 1985년 서울 대방동에서 청주 상당구 남일면으로 옮겨온 공사도 이전 대상에 포함됐다.이에 대해 균형발전지방분권충북본부 이두영 공동대표는 “지역 의견 수렴 없이 일방적으로 결정돼 아쉽다”며 “공공기관이 사라지는 것은 지역경제에 악영향을 줄 수 있다”고 걱정했다.이어 “정부가 2차 공공기관 이전을 추진하는 과정에서 보상을 해야 한다”며 “정부가 기존 공사 시설을 어떻게 활용할지도 발표해야 한다”고 촉구했다.공사로 인한 소음 피해를 호소해온 인근 주민들은 “지역에 도움이 되는 교육시설만 옮겨가고 훈련비행장은 놔두면 주민들이 가만히 있지 않을 것”이라며 “지역 주민만 피해 보는 일은 없어야 한다”고 목소리를 높이고 있다.신용한 충북지사는 “국방부 결정을 존중한다”면서 “공사 이전으로 인한 지역경제 피해가 없도록 기존 시설에 대한 적절한 활용방안이 마련돼야 한다”고 말했다.그는 “충북의 입장이 충분히 반영될 수 있도록 청주시와 국방부 등과 긴밀히 협의하겠다”고 했다