후텁지근한 제헌절 연휴…주말 전국에 많고 강한 비

17일까지 충청 이남에 비…이후 전국으로 확대

최고 체감온도도 치솟아…경북권·강원동해안 35도

이미지 확대 밤사이 많은 비가 내린 지난 15일 경기 화성시 효행구 정남면 가장로에서 나무가 쓰러져 소방관과 관계자들이 나무를 치우고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 밤사이 많은 비가 내린 지난 15일 경기 화성시 효행구 정남면 가장로에서 나무가 쓰러져 소방관과 관계자들이 나무를 치우고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 제헌절 연휴 동안 전국에 비가 내리고, 18일에는 수도권과 강원을 포함한 전국으로 강한 비가 확대된다. 16~17일엔 충청·남부·제주에 비가 이어지고, 체감온도는 31도 안팎까지 올라 무덥다. 기상청은 열대야와 건강 관리에 유의하라고 했다. 연휴 내내 전국 비, 후텁지근한 날씨 지속

18일 정체전선 북상, 수도권·강원 강한 비

폭염 완화 속 열대야·건강관리 주의 당부

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제헌절을 포함한 연휴 내내 전국적으로 비가 내리며 후텁지근한 날씨가 이어지겠다.16일 기상청에 따르면, 이날 오후부터 충청권과 남부지방, 제주에 내리는 비가 17일까지 이어지다 토요일인 18일에 전국으로 확산되겠다. 16일에 이어 17일도 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 31도(경북권과 강원동해안 35도, 경남권 33도) 안팎으로 올라 무덥겠다.16일 대기 상층으로 기압골이 접근해 오면서 정체전선이 다시 활성화돼 비가 내렸다면, 주말이 시작하는 18일에는 현재 몽골 남쪽에 자리한 다른 기압골이 우리나라로 다가오면서 정체전선상 저기압이 발달하고 전선이 보다 북쪽으로 끌어올려지면서 수도권과 강원을 포함한 전국에 비가 쏟아지겠다.16일부터 17일까지 이틀간 예상 강수량은 경기남서부 5㎜ 안팎, 충청권 20~60㎜, 전라권 30~80㎜(많은 곳 전라서해안 100㎜ 이상), 부산·울산·경남 30~80㎜, 대구·경북 20~60㎜, 제주도 5~30㎜다.토요일 18일 예상 강수량은 서울·인천·경기 30~80㎜(많은 곳 120㎜ 이상), 서해5도 20~60㎜, 강원 30~80㎜(많은 곳 강원중·남부내륙산지 120mm 이상), 대전·세종·충남 30~80㎜(많은 곳 150mm 이상), 충북 30~80㎜(많은 곳 120㎜ 이상), 전북 30~80㎜, 광주·전남 5~40㎜, 경북중·북부, 울릉도·독도 30~80㎜, 대구·경북남부 20~60㎜, 부산·울산·경남 5~40㎜, 제주 5~10㎜다.17일 아침 최저기온은 21~25도, 낮 최고기온은 27~33도, 18일 아침 최저기온은 20~25도, 낮 최고기온은 25~30도, 19일 아침 최저기온은 20~25도, 낮 최고기온은 25~31도로 예상된다.기상청은 “비가 내리면서 폭염특보가 해제되거나 완화되는 곳이 있겠으나, 습하고 체감온도가 높은 날씨가 밤까지 이어져 경상권을 중심으로 강한 열대야가 나타나겠다”며 “격렬한 야외활동을 가급적 자제하고 건강 관리에 유의해야 한다”고 설명했다.