3사관학교 소재지 영천시장 “국군사관학교 설립 공론화 거쳐야”

세줄 요약 영천시가 정부의 대전 자운대 국군사관학교 설립 검토에 반발했다. 김병삼 시장은 이를 장교 양성체계의 국가적 재편으로 보고, 특정 지역 집중은 균형발전에 역행한다고 지적했다. 3사관학교 기능과 위상 약화 우려도 함께 제기했다. 국군사관학교 자운대 설립 검토에 영천시 반발

3사관학교 기능·위상 축소와 균형발전 훼손 우려

공론화·국민적 합의·협의체 구성 요구

이미지 확대 경북 영천 소재 육군3사관학교에서 호국보훈의 달 초청행사를 진행 중이다. 육군3사관학교 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 경북 영천 소재 육군3사관학교에서 호국보훈의 달 초청행사를 진행 중이다. 육군3사관학교 홈페이지 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정부가 대전 자운대에 국군사관학교 설립을 검토하자 육군3사관학교 소재지인 경북 영천시에서 반발의 목소리가 나오고 있다.김병삼 영천시장은 16일 성명을 내고 “국군사관학교를 대전 자운대에 설립하는 것을 강력히 반대한다”고 밝혔다.육군3사관학교 소재지인 영천시는 군과 지역사회가 함께 성장해 온 대표적 국방교육 도시다. 매년 550여명을 선발해 지역에서 각종 군사교육과 훈련을 받는 만큼 지역 경제에 적지 않은 영향을 미친다.김 시장은 성명에서 “정부가 미래 장교 양성체계를 개편하기 위해 국군사관학교 설립을 검토하는 것 자체는 공감하지만, 국군사관학교를 자운대로 집중시키는 방식에는 분명히 반대한다”고 했다.이어 “이는 단순 학교 이전이나 신설이 아닌, 대한민국 장교 양성체계를 근본적으로 재편하는 국가적 사업”이라며 “특정 지역에 집중시키는 것은 국가균형발전에 역행하고 국방교육 자산을 스스로 약화하는 결정이 될 수 있다”고 설명했다.또한 김 시장은 “통합 사관학교가 현실화할 경우 장기적으로 육군3사관학교의 기능과 위상 축소로 이어질 수 있다”며 “대한민국 장교 양성의 한 축인 육군3사관학교가 국가 정책 변화로 불이익을 받거나 경쟁력이 약화하는 어떠한 결정도 받아들일 수 없다”고 강조했다.영천시는 국군사관학교 설립과 관련해 충분한 공론화와 국민적 합의를 거칠 것과 3사관학교 기능과 위상을 약화시키는 정책의 즉각 재검토 등을 요구하기로 했다. 정부와 국회, 국방부에 경북도와 영천시를 포함한 기존 국방 교육도시의 의견을 공식적으로 수렴하는 협의체 구성도 촉구했다.끝으로 김 시장은 “국방교육은 특정 지역의 문제가 아니라 국가의 미래를 결정하는 핵심 정책이다”며 “대한민국 장교 양성의 역사와 전통을 지키고 국가균형발전 원칙을 바로 세울 수 있도록 대응하겠다”고 덧붙였다.