[속보] 행안장관 “장윤기 사건, 국민적 실망…깊은 유감”

세줄 요약 윤호중 행안부 장관이 장윤기 사건 수사에서 제기된 증거 은폐 의혹과 경찰의 부실·암장 수사 논란에 대해 대국민 사과를 했다. 정부는 국민 신뢰 회복을 위해 내부 비리 척결, 수사 시스템 쇄신, 순환인사제와 상피제 도입을 추진하겠다고 밝혔다. 장윤기 사건 수사 은폐 의혹에 정부 사과

행안부 장관, 유가족과 국민에 깊은 유감 표명

경찰 내부 비리 척결·수사 쇄신 방침 발표

이미지 확대 경찰수사 민주적 통제 강화 대국민 담화문 발표 나선 윤호중 행안부 장관 윤호중 행정안전부 장관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문 발표를 위해 이동하고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경찰수사 민주적 통제 강화 대국민 담화문 발표 나선 윤호중 행안부 장관 윤호중 행정안전부 장관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문 발표를 위해 이동하고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

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경찰이 ‘장윤기 사건’을 수사하며 조직적으로 증거를 은폐한 의혹에 대해 정부가 사과했다.윤호중 행정안전부 장관은 16일 정부서울청사에서 대국민 담화문을 발표하고 “국민 생명과 안전을 책임지는 행안부 장관으로서 피해자 유가족분들께 깊은 유감과 위로의 말씀을 드린다”라고 고개를 숙였다.윤 장관은 “국민 여러분께도 심려를 끼쳐드린 점 송구하게 생각한다”고 덧붙였다.윤 장관은 “정부는 이번 사태를 엄중하게 바라보고 있다”면서 “부실·암장 수사로 무너져 내린 국민 신뢰를 회복하기 위해 경찰 내부 비리를 척결하고 수사 시스템을 철저히 쇄신하겠다”고 강조했다.이어 “이번 일에 책임 있는 관계자는 물론 비리 경찰 그 누구도 경찰 내에 발을 붙일 수 없게 하겠다”고 덧붙였다.정부는 경찰의 연고지 유착 문제를 뿌리뽑기 위해 순환인사제를 전면 도입하겠다고 밝혔다. 또 장윤기 사건을 수사한 경찰이 ‘제 식구 감싸기’에 나선 것과 관련해 경찰관 배우자, 직계 존·비속 사건에 대한 자진신고 및 상피제를 도입하겠다고 덧붙였다.