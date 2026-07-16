부산 어린이대공원 키드키득파크 31일간 무료 운영

이미지 확대 부산 어린이대공원 물놀이장 ‘키드키득파크’ 닫기 이미지 확대 보기 부산 어린이대공원 물놀이장 ‘키드키득파크’

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부산시설공단은 어린이대공원 물놀이장 ‘키드키득파크’를 17일부터 다음 달 16일까지 31일간 무료 운영(매주 월요일 제외)한다고 16일 밝혔다.공단은 가족 단위 이용객의 편의를 높이기 위해 러기지 서비스를 도입했다. 주말에는 바이크를 활용한 짐 운반과 카트 대여 서비스를 함께 운영해 방문객 편의를 지원한다.17일 정식 개장에 맞춰 단순한 물놀이를 넘어 체험과 놀이, 휴식이 어우러진 가족형 여름 콘텐츠 ‘오늘 하루! 숲속에서 놀자!’ 프로그램도 운영한다. 어린이 낚시 체험, 캐리커처, 타투 그리기 등 참여형 프로그램과 함께 서핑보드와 러버덕 등을 활용한 포토존도 설치된다. 체험에 참여한 어린이에게는 간식 꾸러미를, 물놀이장 이용 가족에게는 생수를 제공한다.한편 키드키득파크는 45분 운영 후 15분 휴식 방식으로 하루 6회 가동하며, 정오부터 오후 1시까지는 시설 점검을 위해 운영을 중단한다.