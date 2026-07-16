‘장윤기 부실 수사’, ‘진짜 윗선’ 찾기 수사력 집중…‘계획범죄’ 입증 재판 관건

‘윗선 지시 있었다’ 진술 확보… 경찰 지휘부 개입 의혹

‘우발적 범행’ 반박할 ‘포렌식 증거’…계획범죄 입증 주력

이미지 확대 15일 광주경찰청 기자실에서 경찰청 국가수사본부 특별수사단이 장윤기 사건을 둘러싸고 불거진 증거인멸·유착 등 의혹에 대한 중간 수사 결과를 발표하고 있다. (연합뉴스) 닫기 이미지 확대 보기 15일 광주경찰청 기자실에서 경찰청 국가수사본부 특별수사단이 장윤기 사건을 둘러싸고 불거진 증거인멸·유착 등 의혹에 대한 중간 수사 결과를 발표하고 있다. (연합뉴스)

세줄 요약 장윤기 사건을 둘러싸고 경찰 지휘부의 수사 은폐·축소 의혹이 제기되며 윗선 개입 여부가 핵심 쟁점으로 부상했다. 수사팀장은 서장 등으로부터 관계성 범죄와 연결하지 말라는 지시를 받았다고 진술했고, 검찰은 직권남용 여부를 따질 예정이다. 동시에 휴대폰 포렌식으로 사전 미행 정황이 드러나 계획범죄 입증 공방도 치열해질 전망이다. 수사팀장, 윗선의 사건 축소 지시 진술

전 서장·형사과장, 직권남용 의혹 소환

포렌식, 사전 미행 정황과 계획범죄 쟁점

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‘장윤기 사건’의 수사 은폐·축소 의혹에 대한 단순 초동 대처 미흡을 넘어 경찰 지휘부의 직권남용, 범행의 계획성 입증, 그리고 경찰의 뿌리 깊은 지역 유착 구조 개혁이 새로운 쟁점으로 떠오르고 있다.가장 먼저 규명되어야 할 의혹은 경찰 지휘부의 조직적 압력 여부다. 15일 구속 송치된 광산경찰서 수사팀장 A 경감은 수사 과정에서 “서장 등 윗선으로부터 스토킹 등 관계성 범죄와 사건을 연결하지 말라는 지시를 받았다”고 진술한 것으로 확인됐다.현재 직권남용 혐의를 전면 부인하고 있는 당시 광산서장과 형사과장의 검찰 소환 조사를 통해 ‘윗선 개입’의 실체가 드러날지가 이번 수사의 최대 관심사로 부각되고 있다.또 살해범 장윤기의 ‘우발적 범행’ 주장이 거짓임을 밝혀낼 결정적 증거 확보 여부다. 경찰 특수단이 장윤기의 휴대폰 공기계를 포렌식한 결과, 피해자를 사전에 일방적으로 알고 있었고 사건 당일 표적 삼아 미행한 구체적 정황이 포착됐다.장윤기 측은 최근 재판에서 강간살인 혐의를 마지못해 시인했으나, 이 포렌식 자료를 바탕으로 범행의 ‘사전 계획성’을 입증하려는 검찰과의 치열한 법정 공방이 예고되어 있다. 이는 향후 무기징역 또는 사형 등 중형 선고를 가를 결정적 열쇠가 될 전망이다.