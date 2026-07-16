부산 명문향토기업 33개사 선정…정책자금 우대 등 각종 혜택 지원

세줄 요약 부산시와 부산경제진흥원이 전기·전자, 조선, 자동차부품 등 9개 분야의 부산 연고 기업 33개사를 2026년 명문향토기업으로 선정했다. 신규 23곳과 재인증 10곳이 포함됐고, 인증 현판과 인증서가 수여된다. 정책자금 우대, 세무공무원 질문·검사권 유예, 홍보 지원, 도시가스 요금 우대 등 혜택도 제공한다. 부산 연고 기업 33곳 명문향토기업 선정

신규 23곳·재인증 10곳 포함, 9개 분야 구성

정책자금 우대·세무 유예 등 혜택 제공

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부산시와 부산경제진흥원은 지역경제 지여도가 높은 부산 연고 기업 33개사를 ‘2026년 명문향토기업’으로 선정했다고 16일 밝혔다.선정기업은 전기·전자, 조선, 자동차부품, 신발, 식품, 수산, 항공, 금융, 의료 분야의 신규 23개사와 재인증 10개사이다.선정기업에는 인증 현판과 인증서 수여와 함께 정책자금 우대, 지방 세무공무원 질문·검사권 유예, 청년홍보서포터즈 등 홍보 지원, 도시가스 요금 우대 등 다양한 혜택을 제공한다.시 전문 체육시설과 민간 문화관광 플랫폼 홀릭잼 제휴시설 등에서의 문화·관광·여가 분야 이용 혜택도 지원된다.부산 명문향토기업 인증제도는 2006년부터 시행됐다. 부산에 본사를 두고, 업력 20년 이상, 상시 종업원 수 100명 이상, 최근 3년간 평균 매출액 200억원 이상인 기업 중 경제적 기여, 고용유지, 근로조건, 사회적 기여 등을 평가해 선정한다.