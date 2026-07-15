대한민국 밤밤페스타, 부산서 ‘영화·공연·휴식’과 함께 출발

한국관광공사, 10월까지 10개 야간관광 특화도시 순차 개최

이미지 확대 영화의전당. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 영화의전당. 부산시 제공

세줄 요약 부산 영화의전당에서 18~19일 2026 대한민국 밤밤페스타가 시작된다. 영화와 공연, 휴식이 결합한 야간관광 콘텐츠로, 야외도서관과 캔들라이트 콘서트, 밤밤편의점 등을 선보인다. 부산여행영화제와 함께 문화·관광 복합행사로 운영한다. 부산 영화의전당서 밤밤페스타 개막

영화·공연·휴식 결합한 야간관광 행사

부산여행영화제와 연계한 복합 운영

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 대한민국 밤밤페스타 부산이 18, 19일 영화의전당 일원에서 열린다.대한민국 밤밤페스타는 문화체육관광부가 선정한 부산, 통영, 강릉, 전주, 공주, 대전, 인천, 진주, 성주, 여수 등 10개 야간관광 특화도시에서 차례로 개최하는 공동 야간관광 콘텐츠이다.부산은 올해 한국관광공사가 선정한 야간관광 특화거점인 영화의전당에서 영화와 공연, 휴식이 어우러진 부산만의 특색 있는 프로그램을 선보이며 대한민국 밤밤페스타의 시작을 알린다.부산 행사는 ‘한여름 밤의 쉼, 채우고 비우고 머무르고’를 슬로건으로, 도심 속 야외도서관, 캔들라이트 콘서트, 밤밤편의점 등 다양한 프로그램을 선보인다.이번 행사는 영화의전당에서 열리는 ‘2026 부산여행영화제’와 함께 열려 문화와 관광이 결합한 복합형 야간관광 콘텐츠로 운영된다. 유네스코 세계유산위원회 부산 개최 기념으로 진행되는 부산여행영화제는 영화 상영과 함께 세계문화유산 공연 등 다양한 프로그램을 운영한다.한편 한국관광공사는 부산을 시작으로 10월까지 전국 10개 야간관광 특화도시를 대상으로 ‘대한민국 밤밤페스타 스탬프 투어’를 운영한다.