올해 상반기에만 8만 7096명… 전국 535개교, 제주 안심수학여행 서비스 이용

경기도 106개교, 2만 4264명 최다 이용

숙박·음식·체험시설 안전점검 2.4배 확대

이미지 확대 제주도는 수학여행단이 이용하는 숙박·음식·체험시설을 사전에 점검하고 안전정보를 학교에 제공하는 ‘안심수학여행 서비스’를 운영하고 있다. 사진은 제주신화월드 호텔＆리조트의 모습. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주도는 수학여행단이 이용하는 숙박·음식·체험시설을 사전에 점검하고 안전정보를 학교에 제공하는 ‘안심수학여행 서비스’를 운영하고 있다. 사진은 제주신화월드 호텔＆리조트의 모습. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주도가 운영하는 안심수학여행 서비스가 상반기 535개교, 8만7096명 이용을 기록했다. 숙박·음식·체험시설을 사전 점검하고 위험요인을 즉시 개선해 학교와 학부모의 신뢰를 높였으며, 제주를 안전한 교육여행지로 만들고 있다. 안심수학여행 서비스, 전국 학교 신뢰 확보

상반기 535개교·8만7096명 이용 기록

숙박·음식·체험시설 사전 점검과 개선

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“안전이 최고의 관광 경쟁력이다.”제주도가 학생과 학부모가 안심하고 제주를 찾을 수 있도록 운영하는 ‘안심수학여행 서비스’가 전국 학교의 신뢰를 얻으며 안전한 교육여행 모델로 자리 잡고 있다.제주도는 수학여행단이 이용하는 숙박·음식·체험시설을 사전에 점검하고 안전정보를 학교에 제공하는 ‘안심수학여행 서비스’를 운영하고 있다고 15일 밝혔다.이 서비스는 소방과 전기, 가스 등 분야별 전문기관이 함께 참여하는 제주형 안전관리 제도다. 숙박시설은 화재 예방과 피난·방화시설, 전기·가스 안전관리 상태를 점검하고, 음식점은 위생과 안전관리 실태를 확인한다. 학생들이 가장 많이 이용하는 체험시설은 안전설비와 운영기준 준수 여부를 집중적으로 살핀다.점검 과정에서 위험요인이 발견되면 즉시 개선하도록 조치하고, 개선 여부도 지속적으로 확인하는 등 사후 관리까지 병행하고 있다.올해 6월 말 기준 안심수학여행 서비스를 이용한 학교는 전국 535개교, 학생과 교직원은 8만 7096명에 달했다. 도는 이들이 이용하는 숙박시설 520회, 음식점 1982회, 체험시설 83곳에 대해 안전점검을 실시했다.지역별로는 경기도가 106개교, 2만 4264명으로 가장 많았고 인천지역도 지난해보다 이용 학교와 학생 수가 늘어 수도권을 중심으로 제주 수학여행 수요가 꾸준히 이어지는 것으로 나타났다.양제윤 도 안전건강실장은 “수학여행은 학생들이 배움과 추억을 쌓는 소중한 교육활동인 만큼 무엇보다 안전이 우선”이라며 “학교와 학부모가 신뢰할 수 있는 교육여행 환경을 만들어 제주가 대한민국을 대표하는 안전한 수학여행지로 자리매김하도록 노력하겠다”고 말했다.