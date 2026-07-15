상반기 산재 사망자 ‘역대 최저’…제조업 사망자 감축은 ‘숙제’

올해 상반기 253명 집계…34명 감소

50인 미만 ‘소규모’ 사업장서도 감소세

제조업은 25명 증가…화재·폭발 사고 영향

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세줄 요약 올해 상반기 산재 사망자는 253명으로 통계 집계 이후 가장 적었다. 건설업 사망자는 크게 줄었지만 제조업은 화재·폭발 사고 영향으로 오히려 늘었다. 정부는 하반기에는 떨어짐 사고 예방과 폭염 대응을 강화해 추가 감축에 나설 계획이다. 상반기 산재 사망자 253명, 역대 최저 기록

건설업 감소, 제조업 화재·폭발로 증가

정부, 떨어짐·폭염 대응 강화 방침

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올해 상반기 산재 사망자가 통계 집계 이래 역대 최저로 나타났다. 감소폭 역시 역대 최대다. 업종별로는 건설업에서 사망자가 크게 줄었다.고용노동부는 15일 ‘2026년 상반기 재해조사 대상 사망사고 발생 현황 잠정 결과’를 발표하며 상반기 산재 사망자 수가 253명으로 전년 같은 기간(287명) 대비 34명(11.8%) 감소했다고 밝혔다. 2022년 관련 통계 작성 이후 상반기 기준 역대 최저다.업종별로 보면 건설업의 감소폭이 컸다. 다만 제조업은 상승세를 그리면서 여전한 ‘산재 전쟁’ 숙제로 남았다. 건설업 사망자는 105명으로 지난해 같은 기간과 비교해 33명(23.9%) 감소했으며 제조업은 92명으로 25명(37.3%) 증가했다. 제조업 사망자 증가에는 대전 안전공업 화재와 한화에어로스페이스 폭발 사고가 영향을 미쳤다.‘산재 사각지대’로 불리는 소규모 사업장에서도 감소가 이어졌다. 50인 미만 사업장은 146명으로 30명(17.0%) 감소했고 50인 이상은 107명으로 4명(3.6%) 감소했다.산재 유형별로 보면 ‘떨어짐’이 84명으로 45명(34.9%) 감소했다. 끼임은 5명 감소한 22명, 부딪힘은 1명 감소한 27명으로 집계됐다. 다만 화재폭발의 경우 16명에서 32명으로 증가했다.정부는 하반기에 산재 사망사고를 더욱 줄이기 위해 떨어짐 사고와 관련해선 작업 전 기술과 재정 지원을 강화할 방침이다. 또한 여름철 폭염에 대비해 현장 점검과 온열질환 예방 활동을 병행하며 계절적 위험 요인에도 선제적으로 대응할 계획이다.노동부 관계자는 “같은 유형의 중대재해가 반복되지 않도록 기업이 재발 방지 방안을 마련하도록 하고 또다시 발생하는 기업에 대해선 본사를 포함해 특별 감독에 준하는 감독을 즉각 실시할 방침”이라며 “국민들이 출근하는 모습 그대로 퇴근할 수 있는 안전한 일터 조성에 속도를 내겠다”고 전했다.