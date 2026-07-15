부산대, 과기부 ‘융합보안 핵심 인재 양성사업 공모’ 선정

세줄 요약 부산대학교가 과기정통부 융합보안 핵심 인재 양성사업에 최종 선정됐다. 이달부터 2031년 12월까지 국비·시비 60억5000만원을 지원받아 해양·항만·조선·제조 분야와 블록체인·AI를 연계한 실무형 보안 인재를 양성한다. 부산대, 과기정통부 융합보안 인재사업 선정

2031년까지 60억5000만원 지원 확보

지역 특화산업 연계 실무형 인재 양성

이미지 확대 부산대 로고 닫기 이미지 확대 보기 부산대 로고

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 과학기술정보통신부 주관 ‘융합보안 핵심 인재 양성사업’ 공모에 부산대학교가 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.부산대는 이번 공모 사업 선정으로 이달부터 2031년 12월까지 국비와 시비 등 60억5000만원을 지원받아 사업을 추진한다.이번 사업은 부산지역 특화산업인 해양·항만·조선·제조 분야와 블록체인·인공지능(AI) 기반 융합보안 기술을 연계해 산업현장의 보안 문제 해결 및 지역 산업의 디지털 경쟁력 강화를 이끌 전문인력을 양성하는 것을 목표로 한다.부산대는 현장의 보안 수요를 반영한 융합보안 교육과정을 운영하고, 산학협력 프로젝트와 인턴십 등을 통해 산업현장에 즉시 투입할 수 있는 실무형 전문인력 양성에 나설 계획이다.시는 이번 사업을 통해 동남권 최초 산업특화 융합보안대학원 운영 기반을 마련하는 한편 지역특화산업 디지털 전환과 글로벌 보안 규제 대응 역량을 강화할 방침이다.