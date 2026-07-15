1조 3000억 원대 도박사이트 운영 총책…10년 도피 끝 검거

범정부 합동수사로 지난 4일 UAE서 송환

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세줄 요약 대구경찰청이 필리핀 등 해외에 서버를 두고 1조3000억 원대 도박사이트를 운영한 총책 A씨를 구속 송치했다. A씨는 국내 도박사이트 회원들에게 9조 원 상당 게임크레딧을 팔아 260억 원가량의 불법 수익을 챙긴 혐의를 받는다. 10년 넘게 말레이시아·캄보디아 등으로 도피했지만 UAE 공조로 붙잡혔다. 해외 서버 기반 1조3000억 원대 도박사이트 운영 혐의

9조 원대 게임크레딧 판매, 260억 원 불법수익 추정

10년 도피 끝 UAE 검거, 국내 송환 후 구속 송치

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대구경찰청 광역범죄수사대는 필리핀 등 해외에 거점을 두고 수조 원대 규모 도박사이트를 운영한 혐의(도박공간개설 혐의 등)로 총책 A씨를 검찰에 구속 송치했다고 15일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 2013년 12월∼2017년 8월 필리핀 등에 서버를 마련해 1조 3000억 원대 규모 도박사이트를 운영한 혐의를 받고 있다.2021년 4월부터 2023년 12월쯤까지 국내 도박사이트 1400여 곳 회원들에게 불법 온라인 도박에 사용할 수 있는 9조 원 상당 게임 크레딧(게임머니)을 판매한 혐의도 받는다.경찰 조사 결과 A씨가 운영한 조직은 이러한 범죄 행위로 260억 원 가량의 불법 수익을 취한 것으로 나타났다.A씨는 해외에서 도박사이트를 운영하던 중 국내로 귀국한 공범들이 수사기관에 차례로 체포되자 그간 말레이시아, 캄보디아 등으로 콜센터를 옮기고 위조한 다른 국가 여권을 사용하는 등 방식으로 범죄·도피 행각을 이어온 것으로 드러났다.이에 범정부 합동 초국가범죄 특별 대응 태스크포스(TF)는 아랍에미리트(UAE) 당국과 공조해 A씨를 현지에서 검거했으며, 지난 4일 인천국제공항을 통해 국내로 송환했다.경찰 관계자는 “A씨 범죄수익에 대한 기소 전 몰수·추징 보전을 추진하고 국내 하부 도박사이트 운영자와 조직원 등으로 수사를 확대할 것”이라고 밝혔다.