경찰, 청주시의회 압수수색…시의원 아동 성매매 혐의

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경찰이 청주시의원의 아동 성매매 정황을 포착하고 강제수사에 나섰다.15일 연합뉴스에 따르면 청주청원경찰서는 이날 오전 청주시의회 A씨의 의원실과 지역구 사무실, 주거지 등에 수사관들을 보내 관련 자료를 확보 중이다.경찰은 A씨가 2024년 10월부터 지난해 5월까지 여러 차례에 걸쳐 미성년자에게 성매매를 권유하거나 성착취물을 제작한 정황을 포착해 압수수색에 나선 것으로 전해졌다.경찰은 A씨를 아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 성매매, 성 착취물 제작 혐의로 입건하고 정확한 경위를 조사하고 있다.