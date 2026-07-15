아산 주상복합아파트 상가동 2층 불…21명 다쳐

세줄 요약 15일 오전 충남 아산 KTX천안아산역 인근 주상복합아파트 상가동 2층에서 불이 났다. 주민 1명이 다리 골절, 20명이 연기 흡입 등으로 다쳐 병원으로 옮겨졌고, 소방은 1시간여 만에 진화했다. 아산 주상복합 상가동 2층 화재 발생

주민 21명 부상, 연기 흡입·골절 포함

소방 1시간 만 진화, 원인 조사 중

이미지 확대 화재가 발생한 아산시 배방읍 주상복합아파트 상가동 건물 현장. 독자 제공 닫기 이미지 확대 보기 화재가 발생한 아산시 배방읍 주상복합아파트 상가동 건물 현장. 독자 제공

이미지 확대 아산 배방읍 주상복합아파트 상가동 화재에 대피한 주민들. 독자 제공 닫기 이미지 확대 보기 아산 배방읍 주상복합아파트 상가동 화재에 대피한 주민들. 독자 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

15일 오전 6시 10분쯤 충남 아산시 KTX천안아산역 인근 한 주상복합아파트 상가동 건물 2층에서 불이 나 21명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다.아산소방서 등에 따르면 이날 신고받고 출동해 1시간여 만인 오전 7시 10분쯤 화재를 모두 진화했다.이 불로 상가동 건물 안에 있던 주민 1명이 다리 골절과 20명이 연기 흡입 등 21명이 다쳐 일부는 인근 병원으로 옮겨졌다.아산시는 이날 오전 6시 44분 재난 문자를 통해 화재 사실을 알리고 “건물 내 시민은 신속히 대피하고 주변 차량은 우회해 달라”고 당부했다.경찰과 소방 당국은 자세한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사 중이다.