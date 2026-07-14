[인사]전남광주특별시교육청 전남청사

전남·광주특별시교육청 전남청사가 3급 승진과 4급 승진, 4급 전보 인사를 발표했다. 홍보담당관, 조직기획담당관, 재정전략기획담당관 등 본청 핵심 부서와 각종 교육문화회관, 도서관, 연수원, 평생교육관에 새 보직자가 배치됐다.

전남·광주교육청, 3급·4급 인사 발표

홍보·기획·재정 등 본청 핵심 보직 교체

도서관·연수원·평생교육관장도 대거 이동