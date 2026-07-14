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구리 아파트 공사장서 60대 운전자 숨져

한상봉 기자
한상봉 기자
입력 2026-07-14 19:30
수정 2026-07-14 19:30
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“경사지에서 뒤로 밀리던 트럭 세우려다”

14일 오전 경기 구리시의 한 아파트 건설현장에서 60대 화물차 운전자가 작업 중 사고로 숨졌다.

경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 11시 56분쯤 구리시 교문동의 한 아파트 공사현장에서 60대 운전자 A씨가 화물차와 철골 구조물(H빔) 사이에 끼였다는 신고가 접수됐다.

출동한 구조대는 A씨를 심정지 상태로 구조해 심폐소생술(CPR)을 실시하며 병원으로 이송했지만 끝내 숨졌다.

사고는 경사진 작업 구간에 정차해 있던 화물차가 뒤로 움직이기 시작하자 A씨가 이를 멈춰 세우려다 차량과 인근 철골 구조물 사이에 끼이면서 발생한 것으로 전해졌다.

경찰은 공사장 관계자 등을 상대로 차량이 밀린 원인과 안전수칙 준수 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

한상봉 기자
세줄 요약
  • 구리 아파트 공사장서 화물차 운전자 사망
  • 경사진 구간 정차 차량 뒤로 밀리며 사고
  • 경찰, 차량 이동 원인과 안전수칙 조사
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