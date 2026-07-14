강원 기초의회 거센 여풍…춘천·동해·횡성·양구·양양 여성의장

세줄 요약 민선 9기 강원 기초의회에서 여성 의장 선출이 잇따르며 여풍이 확산한다. 춘천은 70년 만의 첫 여성 의장과 여성 부의장을 동시에 배출했고, 동해·횡성·양구·양양도 여성 의장이 나와 의회 변화가 주목된다. 춘천·동해·횡성·양구·양양 여성 의장 잇단 선출

춘천은 70년 만 첫 여성 의장·부의장 동시 배출

강원 기초의회 여성 의원 62명, 역대 최다 기록

왼쪽부터 이희자 춘천시의장·박주현 동해시의장·박승남 횡성군의장·김정미 양구군의장·최선남 양양군의장. 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽부터 이희자 춘천시의장·박주현 동해시의장·박승남 횡성군의장·김정미 양구군의장·최선남 양양군의장.

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민선 9기 강원지역 기초의회에 여풍(女風)이 거세다. 여성 의장이 잇달아 선출되며 새로운 변화를 예고하고 있다.14일 춘천시의회에 따르면 이희자 의원(더불어민주당)이 의장으로 선출됐다. 춘천에서 여성 의장이 나온 것은 1956년 의회가 개원한 이후 70년 만에 처음이다. 부의장에도 정경옥 의원(국민의힘)이 뽑혀 의장·부의장직 모두 여성이 석권했다. 이 의장은 “영광스러운 자리에 서게 돼 막중한 책임감을 느낀다”며 “원활한 소통으로 동료 의원들과 지혜를 모으고 힘을 합쳐 서로 존중하고 협력하는 의회를 만들겠다”고 말했다.동해시의회 의장도 여성이다. 10대 전반기 의장 선거에 단독 출마한 박주현 의원(국민의힘)이 전체 8명 중 6명의 지지를 얻어 당선됐다. 7대 전반기(김혜숙 의장·새누리당), 9대 후반기(민귀희 의장·국민의힘)에 이은 세 번째 여성 의장이다. 박 의장은 “시민 기대에 부응하며 소통과 화합으로 신뢰받는 의회상을 정립하겠다”고 소감을 밝혔다.횡성군의회에서도 여성인 박승남 의원(국민의힘)이 의장에 올랐고, 양구군의회 의장 선거에서도 여성인 김정미 의원(국민의힘)이 7표 중 4표를 획득하며 의사봉을 쥐었다.양양군의회에서는 최선남 의원(국민의힘)이 군의회 사상 첫 여성 의장이라는 수식어를 얻었다. 최 의장은 “가장 낮은 자세로 군민의 목소리에 귀 기울이고, 소통과 화합의 의회를 만들어가겠다”고 전했다.태백시의회 이경옥(국민의힘), 화천군의회 이선희(국민의힘), 인제군의회 임문희 부의장(민주당) 등 여성 부의장도 다수 배출됐다.지난 6·3 지방선거를 통해 강원지역 기초의회에 입성한 여성 의원은 전체 177명 중 62명으로 역대 최다다.