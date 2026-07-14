숭실대, 고교 교사 대상 모의평가 세미나… 2027학년도 전형 안내

이미지 확대 지난 7일 열린 숭실대 고교 교사 모의평가 세미나 현장 모습. 숭실대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 7일 열린 숭실대 고교 교사 모의평가 세미나 현장 모습. 숭실대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

숭실대학교는 지난 7일 ‘고교교육 기여대학 지원사업’의 일환으로 고교 교사를 대상으로 학생부종합전형 모의평가 세미나를 개최했다고 14일 밝혔다.이번 세미나는 기존 서류평가 실습에 더해 숭실대 AX특성화학과 교수진이 직접 학과별 인재상과 평가 요소를 설명한 것이 특징이다. 교사들은 실제 평가를 체험하는 것은 물론, 학과가 중요하게 보는 역량과 활동을 구체적으로 확인했다.행사에서는 학생부종합전형 평가 체계와 2026학년도 입시 결과를 소개하고, 2027학년도 전형 계획을 안내했다. 특히 새롭게 도입되는 서류형 학생부종합전형에 대한 설명이 이뤄졌다. 참석 교사들은 실제 서류를 평가한 뒤 입학사정관의 결과와 비교하며 평가 기준을 이해하는 시간을 가졌다.장성연 숭실대 입학처장은 “고교 현장의 학생부종합전형 이해도를 높이고 대학과 고교 간 신뢰를 강화하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.