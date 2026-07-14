완도~강진 고속도로 본궤도…남해안 ‘관광·물류 대동맥’ 활짝

강진~광주 고속도로 직결…수도권 교통축 구축

이미지 확대 해남군청. 닫기 이미지 확대 보기 해남군청.

세줄 요약 완도~강진 고속도로 건설이 본격화했다. 총사업비 1조5849억 원이 투입되며, 강진~광주 고속도로와 연계돼 남해안 관광·물류 경쟁력을 키울 핵심 국가기간교통망으로 평가한다. 해남군은 22일 주민설명회를 열어 노선계획안과 환경영향평가 초안을 설명할 예정이다. 완도~강진 고속도로 본격 추진

총사업비 1조5849억 원 투입

강진~광주 연계로 남해안 축 강화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

남도권 교통 지형을 근본적으로 바꿀 완도~강진 고속도로 건설사업이 본격적인 추진 단계에 들어섰다. 총사업비 1조5849억 원이 투입되는 이번 사업은 강진~광주 고속도로와 연계돼 남해안 관광·물류 경쟁력을 획기적으로 끌어올릴 핵심 국가기간교통망으로 평가된다.해남군과 국토교통부는 오는 22일 해남문화예술회관 다목적실에서 지역 주민을 대상으로 노선계획안과 전략환경영향평가서 초안에 대한 주민설명회를 개최한다고 14일 밝혔다.완도~강진 고속도로는 강진군 작천면에서 해남군 북평면 또는 현산면을 연결하는 왕복 4차로 신설 노선으로, 남해안권 접근성을 대폭 개선하기 위해 추진되는 국책사업이다. 총사업비는 1조5849억 원이며, 2034년 개통을 목표로 사업이 추진되고 있다.현재 국토교통부가 검토 중인 노선은 모두 세 가지다. 강진 작천에서 해남 북평을 잇는 대안 1(36.9㎞), 해남 현산까지 연결하는 대안 2(39.6㎞), 대안 3(38.9㎞)가 검토 대상에 올라 주민 의견을 수렴하게 된다.특히 이 노선은 올해 12월 개통을 앞둔 강진~광주 고속도로(51.1㎞)와 직접 연결될 예정이어서 사업의 파급효과가 더욱 주목된다. 두 고속도로가 하나의 축으로 연결되면 광주를 비롯한 호남 내륙과 해남·완도 등 남해안 지역이 직결되면서 수도권에서 남해안까지 이동 시간이 크게 단축될 것으로 전망된다.