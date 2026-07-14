광천터미널 복합화 사업 핵심절차 ‘지구단위계획 변경안’ 마련

전남광주통합특별시, 의견 청취·영향평가·공동위 심의 거쳐 결정 고시

공공기여 분납계획·협상결과 이행 협약도 추진…시 “남은 절차에 만전”

이미지 확대 광천터미널복합화 사업 조감도. 광주신세계 제공 닫기 이미지 확대 보기 광천터미널복합화 사업 조감도. 광주신세계 제공

세줄 요약 전남광주통합특별시가 광천터미널 복합화 사업의 핵심 절차인 지구단위계획 변경안을 입안했다. 주민의견 청취, 관계기관 협의, 영향평가, 공동위원회 심의를 거쳐 결정·고시할 방침이다. 공공기여 1497억원 분납 계획과 이행 협약도 고시 전 체결할 예정이다. 지구단위계획 변경안 입안, 사업 추진 가속

주민의견 청취·협의·영향평가 등 후속 절차

공공기여 1497억원 분납·이행협약 체결 예정

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남광주통합특별시가 13일 광천터미널 복합화 사업의 핵심 절차인 지구단위계획(변경)을 입안하는 등 사업 추진에 속도를 내고 있다.전남광주통합특별시는 이날 지구단위계획 입안을 시작으로 향후 주민의견 청취, 관계기관 협의, 각종 영향평가, 도시·건축 공동위원회 심의 등 후속 절차를 거쳐 지구단위계획 변경을 결정·고시할 방침이다.이와 함께 공공기여 1497억원에 대한 분납 계획과 협상결과 이행 협약도 지구단위계획 결정·고시 전에 체결할 예정이다.이에 앞서 전남광주통합특별시는 광주신세계(이하 신세계)와 올 상반기 도시계획 변경 사전협상을 마무리했다. 신세계는 사전협상 결과를 반영한 주민제안서를 지난 3월 전남광주통합특별시에 제출했었다.복합화 사업 대상지인 광천터미널 일원은 대표적인 교통 혼잡지역으로, 평소에도 유동인구와 차량 통행량이 집중되는 곳이다. 이 때문에 사전협상 과정에서도 교통혼잡 해소 방안이 중요한 협상의제로 논의됐다.이에 따라 신세계는 ▲무진대로~광천터미널 진출입 직결램프 설치 ▲부지 내부 통과도로 개설 ▲부지 진출입로 계획 등 다양한 교통대책을 제안했으며, 이는 교통영향평가 심의를 거쳐 최종 확정됐다. 이번에 마련된 지구단위계획 변경안은 이 같은 교통영향평가 심의 결과를 반영한 것이다.최종 지구단위계획 변경안이 결정·고시된 이후에는 신세계가 해당 지구단위계획 및 시행 지침에 맞춰 세부 건축설계에 착수하게 되며, 이후 관련 건축 인허가 절차를 진행하게 된다.박금화 도시공간국장은 “광천터미널 복합화 사업은 광주의 미래 도시공간 구조와 교통체계, 생활편의를 함께 고려해야 하는 중요한 사업”이라며 “남은 행정절차에도 만전을 기하겠다”고 말했다.