무인점포서 제품 뜯고 스프레이 뿌리고…촉법소년 4명 가정법원 송치

세줄 요약 경북 포항의 무인 문구점에서 중학생 4명이 제품을 뜯고 눈 스프레이를 뿌리는 등 매장을 훼손해 경찰에 붙잡혔다. 이들은 이틀 뒤 같은 매장에 다시 들어가 훼손하다가 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다. 모두 만 14세 미만 촉법소년이라 검찰이 아닌 가정법원 소년부로 송치했다. 포항 무인점포서 중학생 4명 물품 훼손

제품 개봉·스프레이 분사 뒤 재범행

촉법소년 해당, 가정법원 소년부 송치

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촉법소년에 해당하는 중학생들이 경북 포항의 무인점포에서 물품을 훼손하다가 현행범으로 붙잡혀 가정법원으로 넘겨졌다.14일 연합뉴스 등에 따르면 포항북부경찰서는 무인점포를 훼손한 혐의(특수재물손괴 등)로 중학생 4명을 대구가정법원 소년부에 송치했다.이들은 지난 5월 23일 포항에 있는 한 무인 문구점에 들어가 제품을 뜯거나 눈 스프레이를 뿌리는 등 매장을 훼손한 혐의를 받고 있다.이들은 이틀 뒤에도 같은 매장에 들어가 제품을 뜯어 훼손하다가 신고받고 출동한 경찰에 붙잡혔다.이들은 모두 만 14세 미만으로 형사처벌 대상이 아닌 촉법소년에 해당하는 나이였다. 이에 따라 경찰은 검찰에 넘기는 대신 가정법원에 송치했다.소년보호재판을 거쳐 혐의가 인정되면 사회봉사나 보호관찰, 소년원 송치 등 처분을 받을 수 있다.경찰 관계자는 “조사를 거쳐 13일에 가정법원에 송치했고 가정법원 재판을 거쳐 처분 여부와 처분 정도가 정해질 것”이라고 전했다.