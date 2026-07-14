울산 시내버스 정상화·제조산업 AX 속도 낸다

김상욱 울산시장, 기후부·HD현대·삼성SDI 찾아 지원·투자 요청

이미지 확대 김상욱 울산시장(오른쪽)이 14일 한강홍수통제소에서 이호현 기후에너지환경부 제2차관을 만나 기념촬영을 하고 있다. 울산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 김상욱 울산시장(오른쪽)이 14일 한강홍수통제소에서 이호현 기후에너지환경부 제2차관을 만나 기념촬영을 하고 있다. 울산시 제공

세줄 요약 울산시가 시내버스 정상화와 제조산업 AX 가속화를 위해 정부와 대기업을 잇달아 방문해 협력을 요청했다. 지역별 전기요금제 도입, 국산 전기저상버스 추가 확보, 해상풍력 국내기업 참여 확대를 건의하고, HD현대·삼성SDI와는 조선·배터리 분야 투자와 실증 협력을 논의했다. 시내버스 정상화 위한 전기저상버스 추가 확보 추진

지역별 전기요금제 도입과 투자 유치 지원 요청

HD현대·삼성SDI와 제조산업 AX 협력 논의

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울산시가 제조산업 인공지능 전환(AX)에 속도를 내려고 정부와 기업을 방문해 협력 및 지원을 요청했다.14일 울산시에 따르면 김 시장은 이날 기후에너지환경부, HD현대 글로벌R＆D센터, 삼성SDI 본사를 잇달아 방문해 지역 현안을 건의하고 협력 방안을 논의한다.기후부는 3대 메가프로젝트 발표자료를 통해 올해 하반기 지역별 전기요금제를 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 이에 김 시장은 영남권을 비롯한 5개 권역으로 전기요금을 차등 적용하고, 원자력 등 지역별 발전원별 발전단가 평균을 지역별 전기요금제 총괄원가에 반영해 줄 것을 제안한다.시는 저렴한 전기요금이 인공지능(AI) 데이터센터 등 전력 다소비 업종의 투자 유치에 핵심 경쟁력으로 작용할 것으로 보고 있으며 울산지역 산업계에서도 해당 제도 도입을 지속해서 요구하고 있다.김 시장은 또 국산 전기저상버스 추가 도입 지원도 기후부에 건의한다. 시는 민선 9기 인수위원회 때부터 버스 증차를 위한 단계별 대책을 마련해 왔으며 단기 대책으로 한국환경공단 전기버스 2차 공모사업을 통해 국산 전기저상버스 28대를 추가 확보해 시내버스 노선을 확대할 계획을 수립한 상태다.이와 함께 김 시장은 지난달 30일 기후부에서 발표한 ‘2026년 상반기 해상풍력 경쟁입찰 결과’와 관련해 중앙부처 차원에서 향후 국내기업 참여 방안을 마련할 것을 건의하고, 신규 원전 건설 동향 등에 대해서도 의견을 교환한다.김 시장은 오후에는 경기 성남시 HD현대 글로벌R＆D센터를 찾아 금석호 HD현대중공업 사장 등 임원진과 조선산업 특화 소형언어모형(sLLM) 개발 등 제조산업 AI 전환(AX) 방안을 심도 있게 논의한다.울산과학기술원(UNIST) 내 조선 설계 인공지능 전환(AX) 실증단지 조성을 제안하면서 산학 협력사업, 연구인력 파견 등 향후 구체적 실무협의를 요청할 방침이다. 이어 김 시장은 경기 용인시 삼성SDI 본사를 방문해 허은기 부사장 등을 만난다.이 자리에서는 지난 3일 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 발표된 약 16조원 규모 전고체 배터리, 배터리에너지저장장치(BESS) 분야 투자계획에 대한 구체적 협의를 진행한다. 김 시장은 삼성SDI 울산사업장이 30만평 이상 부지(10만평 이상 유휴부지)와 공업용수, 전기 등 투자 기반을 충분히 갖췄다는 점을 강조하면서 공장 증설을 위한 조속한 투자를 당부할 계획이다.김 시장은 “시민께 약속드린 시내버스 정책 정상화를 위해 다각적 방안을 검토하고 있다”며 “기업 투자 유치와 관련해서도 기업 결정을 기다리기보다 본사를 직접 찾아 투자 애로사항을 청취하고, 적극적 투자 유치 활동을 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.