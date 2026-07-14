법무법인 세종 “SK하이닉스 ADR 상장 거래 자문 성공적 수행”

세줄 요약 법무법인 세종이 SK하이닉스의 미국 ADR 상장 거래에서 법률자문사로 참여해 거래 전 과정을 지원했다. 구조 검토와 법률실사, SEC 제출 서류 검토, 증권신고서와 공시, 인수계약·예탁계약 검토까지 맡았고, 관계 기관 협의도 도우며 상장을 안정적으로 이끌었다. SK하이닉스 ADR 상장 법률자문 성공 수행

세종, 구조 검토·실사·공시·계약 검토 지원

규제기관 협의 조율로 해외 상장 안정화

이미지 확대 왼쪽부터 법무법인 세종 정성구·이정우·박용진·박형준 변호사, 진시원 수석전문위원. 세종 제공 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽부터 법무법인 세종 정성구·이정우·박용진·박형준 변호사, 진시원 수석전문위원. 세종 제공

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법무법인 세종은 SK하이닉스의 미국 ADR(주식예탁증서) 상장 거래에서 법률자문사로 참여해 거래 전 과정에 대한 법률 자문을 성공적으로 완료했다고 14일 밝혔다.세종은 거래 구조 검토와 법률실사, 미국 증권거래위원회(SEC) 제출 서류 검토, 증권신고서와 공시, 인수계약 및 예탁계약 검토 등 상장 전반에 걸쳐 법률 자문을 수행했다. 또한 금융위원회와 금융감독원, 한국거래소, 한국예탁결제원 등 관계 기관과의 협의를 지원하며 거래가 원활하게 진행될 수 있도록 도왔다.특히 이번 거래는 다양한 규제당국과의 협의가 필요한 대형 프로젝트인 만큼 거래 초기부터 주요 법적 쟁점을 검토하고 신고 일정과 절차를 조율해 안정적인 상장을 지원했다는 설명이다.이번 거래를 총괄한 박용진 변호사는 “SK하이닉스의 ADR 상장은 국내 기업의 해외 자본시장 진출에 새로운 이정표를 제시한 사례”라며 “축적된 자본시장 자문 경험을 바탕으로 국내 기업들의 글로벌 시장 진출을 적극 지원하겠다”고 말했다.세종은 지난해에도 LG전자 인도 자회사의 인도 증권시장 상장 과정에서 국내법 자문을 맡았으며, 글로벌 로펌 평가기관인 Chambers ＆ Partners의 자본시장 분야 국내 로펌 평가에서 8년 연속 1등급(Band1)으로 선정됐다.