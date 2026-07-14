“이 기괴한 태극기 뭐야?”…아랍에미리트서 햄버거 주문했다가 벌어진 일

세줄 요약 아랍에미리트 아부다비의 쉐이크쉑 매장이 월드컵 기념 굿즈에 태극 문양과 4괘가 어긋난 태극기를 넣어 논란이 됐다. 서경덕 교수는 이를 제보받고 본사에 항의 메일을 보내 즉각적인 판매 중단을 요구하겠다고 밝혔다. 아부다비 쉐이크쉑, 태극기 오표기 굿즈 논란

서경덕 교수, 본사 항의 및 판매 중단 요구

월드컵 마케팅 속 국기 정보 오류 지적

이미지 확대 아랍에미리트 아부다비 쉐이크쉑의 월드컵 굿주에 새겨진 ‘엉터리 태극기’. 서경덕 성신여대 교수 소셜미디어(SNS) 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 아랍에미리트 아부다비 쉐이크쉑의 월드컵 굿주에 새겨진 ‘엉터리 태극기’. 서경덕 성신여대 교수 소셜미디어(SNS) 캡처.

아랍에미리트 아부다비의 한 쉐이크쉑 매장이 월드컵 기념 굿즈에 태극 문양과 4괘가 어긋난 태극기를 새겨 넣어 논란에 휩싸였다. 이를 발견한 서경덕 성신여대 교수는 쉐이크쉑 본사에 항의 메일을 보내 즉각적인 판매 중단을 요구하겠다고 밝혔다.

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서 교수는 14일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 아부다비 쉐이크쉑에서 판매 중인 월드컵 굿즈에 태극기가 잘못 그려져 있다고 지적했다.서 교수가 현지 한인의 제보를 토대로 밝힌 내용을 보면 쉐이크쉑에서 월드컵 세트메뉴를 주문했을 때 주는 기념품에 그려진 세계 국기 가운데 유독 우리나라 태극기만 엉망이었다.가운데 태극 문양이 잘못 그려진 것은 물론이고 네 모퉁이에 당연히 있어야 할 건곤감리마저 쏙 빠져 있었기 때문이다.그는 “세계적인 햄버거 프랜차이즈가 한 나라를 상징하는 국기에 이런 실수를 저지르는 건 있을 수 없는 일”이라며 “남은 물량이 얼마나 되는지 파악되지 않았지만 쉐이크쉑 본사에 항의 메일을 보내 해당 굿즈의 제공을 당시 멈추라고 요청할 예정”이라고 밝혔다.앞서 롭 린치 쉐이크쉑 최고경영자(CEO)는 미국과 캐나다, 멕시코가 공동 개최한 ‘2026 북중미 월드컵’을 겨냥해 공격적인 마케팅을 전개하겠다고 밝힌 바 있다.서 교수는 “그러면서도 이런 굿즈를 만들어 소비자들에게 그대로 제공하는 건 월드컵의 의미를 퇴색시키는 행위”라며 “진정한 글로벌 기업이라면 비즈니스 해당국에 대한 기본적인 정보를 정확히 파악하는 자세부터 갖춰야 할 것”이라고 꼬집었다.