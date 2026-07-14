경북도 보건환경연구원, 환경분석 능력 2년 연속 ‘최고’ 입증

세줄 요약 경북도 보건환경연구원이 국립환경과학원 주관 2026년 토양 및 환경유해인자 분야 숙련도 시험에서 모든 평가 항목에 기관 적합 판정을 받았다. 토양 11개와 환경유해인자 3개 항목을 모두 만족해 정확성과 신뢰성을 인정받았고, 2년 연속 최고 수준의 분석 역량을 확인했다. 숙련도 시험 전 항목 기관 적합 판정

토양 11개·환경유해인자 3개 항목 평가

2년 연속 환경분석 역량 최고 수준 입증

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경북도 보건환경연구원이 2년 연속 국내 최고 수준의 환경분석 역량을 인정받았다.연구원은 국립환경과학원 주관 ‘2026년 토양 및 환경유해인자 분야 숙련도 시험’에서 모든 평가 항목에 대해 ‘기관 적합’ 판정을 받았다고 14일 밝혔다.이번 평가는 토양 분야 11개 항목과 환경유해인자 분야 3개 항목을 대상으로 진행됐다.토양 분야는 카드뮴(Cd), 아연(Zn), 구리(Cu), 납(Pb), 비소(As), 니켈(Ni) 등 중금속 6개 항목과 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌(BTEX), 벤조(a)피렌 등 유기오염물질 5개 항목 등 모두 11개 항목을 평가했다.환경유해인자 분야에서는 모래 중 납, 카드뮴, 비소 등 3개 항목에 대한 분석 능력을 검증했다.연구원은 전 항목에서 ‘만족’ 평가를 받아 과학적 분석 역량과 데이터의 정확성·신뢰성을 객관적으로 인정받았다.숙련도 시험은 ‘환경분야 시험·검사 등에 관한 법률’과 ‘환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정’에 따라 매년 시행된다. 시험·검사기관의 분석 정확도와 신뢰성을 검증하고 실험 과정의 오차를 개선해 분석 품질을 유지하기 위한 국가 공인 평가다.서상욱 경북도 보건환경연구원장은 “이번 숙련도 평가를 통해 측정분석의 정확성과 신뢰성을 다시 한번 입증했다”며 “도내 토양오염 상태를 보다 정확하게 진단하고 어린이들의 생활 속 환경유해인자 노출을 예방하는 등 안전한 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.