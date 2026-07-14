전주한옥마을에 시원한 ‘휴식공간’ 만든다

세줄 요약 전주시가 여름철 한옥마을 관광객을 위해 폭염 대책을 추진했다. 태조로쉼터와 오목대전통정원에 쿨링포그를 새로 설치하고, 태조로·은행로·향교길 등 20곳에는 금·토·공휴일마다 얼음길을 조성한다. 18일부터는 발을 담글 수 있는 친수 쉼터도 운영한다. 한옥마을 폭염 대응 대책 추진

쿨링포그 추가와 얼음길 조성

친수 쉼터로 휴식·체험 공간 확대

이미지 확대 전주한옥마을 오목대 쉼터. 전주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 전주한옥마을 오목대 쉼터. 전주시 제공

이미지 확대 전주한옥마을 얼음길 자료사진. 전주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 전주한옥마을 얼음길 자료사진. 전주시 제공

인공연못 주변에는 인공 잔디와 전주공예품전시관의 대표 캐릭터인 ‘호사원’을 활용한 등신대, 대형 풍선 인형을 활용한 포토존을 연출해 방문객들에게 색다른 즐길거리를 제공할 예정이다.

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전북 전주시가 폭염 속 한옥마을 관광 활성화를 위한 대응에 나섰다.전주시는 여름철 한옥마을 관광객 폭염 대책을 추진한다고 14일 밝혔다. 이번 대책은 매년 1000만명이 찾는 한옥마을 관광객들의 온열질환 예방과 쾌적한 여행 환경을 조성하는 게 목적이다.현재 한옥마을에서는 실개천 7곳과 바닥분수 1곳, 쿨링포그 3대가 설치·운영 중이다. 여기에 시는 태조로쉼터와 오목대전통정원 등에 쿨링포그를 신규 설치하기로 했다. 또 관광객이 집중되는 태조로와 은행로, 그늘이 부족한 향교길 등 주요 거점 20곳에는 금·토·공휴일마다 ‘얼음길’을 조성할 계획이다. 이 기간 총 640개의 대형 얼음을 배치하면 주변 온도를 낮출 수 있다는 판단에서다.시는 오는 18일부터는 관광객들의 휴식처가 될 ‘친수(水) 쉼터’도 조성한다. 친수 쉼터는 오목대 전통정원의 기존 인공연못을 활용해 시민들이 직접 발을 담그고 더위를 식힐 수 있도록 조성한 공간이다. 시는 연못에 깨끗한 물을 채우고, 파라솔과 휴게 의자, 냉풍기 등을 설치해 무더운 여름철에도 쾌적하게 휴식을 취할 수 있도록 공간을 구성했다.이곳에선 캐릭터 활용 포토존 조성 및 어린이 동반 가족 대상 공연(마술쇼·버블쇼) 등 새로운 볼거리도 열린다.시 관계자는 “무더운 여름철 시민과 관광객들이 전주한옥마을에서 시원하게 쉬어가며 문화까지 함께 즐길 수 있도록 친수쉼터를 마련했다”면서 “한옥마을을 찾는 분들이 폭염에도 편안하게 머무를 수 있도록 체류형 휴식 콘텐츠를 확대하겠다”고 말했다.