만남에서 그치지 않는 지자체들…결실 맺을 때까지 지원

세줄 요약 지자체들이 청년들의 단순한 만남을 넘어 결혼과 정착까지 돕는 지원을 확대했다. 경주시는 만남 사업으로 결혼한 첫 부부에 지역화폐 200만원을 지급했고, 인천시는 건강검진·치과·예방접종 할인과 가전 사은품을 준비했다. 함평군도 다양한 프로그램과 결혼 인센티브를 운영한다. 청년 만남 지원, 결혼·정착까지 확대

경주 첫 성혼 부부에 축하금 200만원 지급

인천·함평도 혜택과 프로그램 강화

이미지 확대 경북 경주시가 청년 만남 지원 사업을 통해 결혼에 성공한 부부에게 결혼 축하금을 전달하고 있다. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시가 청년 만남 지원 사업을 통해 결혼에 성공한 부부에게 결혼 축하금을 전달하고 있다. 경주시 제공

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지방자치단체들이 청년들의 단순 만남을 넘어 결혼까지 이어질 수 있도록 지원을 확대하고 있다.경북 경주시는 자체 만남 지원 사업으로 만나 결혼에 성공한 첫 부부에게 결혼 축하금 200만원을 지역 화폐로 지급했다고 14일 밝혔다. 지난해 6월 만남 지원 사업을 통해 인연을 맺은 두 사람은 오는 9월 결혼식을 올릴 예정이다.시는 올해부터 만남 지원 사업을 통해 성혼한 커플에게 지역화폐인 경주페이를 결혼 축하금으로 지원하고 있다. 2025년 이후 시행된 사업을 통해 결혼한 부부 중 혼인신고를 마치고, 모두 경주에 주민등록을 둬야 한다.인천시는 올해 총 5차례 만남 지원 사업인 ‘아이플러스 이어드림’을 진행한다. 회차별로 남녀 50명씩을 모집한다. 참가자들의 만남이 결혼으로 이어질 수 있도록 건강검진, 치과 치료, 예방접종 비용 할인 혜택을 지원한다. 또한 신혼 가전제품 구매 시 사은품도 제공할 예정이다.전남광주시 함평군은 전문 대행업체를 통해 지역 청년들의 만남을 지원하고 있다. 지원자들에게는 연애 특강과 로테이션 데이트, 와인 파티 등 다양한 프로그램을 제공해 만남으로 이어지도록 돕는다. 특히 군은 행사를 통해 만난 커플이 결혼할 경우 기존 결혼 축하금 600만원을 포함해 총 1000만원 상당 인센티브를 지급할 계획이다.주낙영 경주시장은 “청년들의 소중한 인연이 결혼이라는 아름다운 결실로 이어지도록 돕겠다”며 “앞으로도 청년들이 경주에서 만나 가정을 이루고 안정적으로 정착할 수 있도록 청년 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.