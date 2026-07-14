강풍에 발 묶인 가파도 응급환자 위해… 드론이 10분 만에 의약품 실어 날랐다

기상악화로 발 묶인 60대 관광객, 혈압약 떨어져 119 신고

제주도, 배·헬기 모두 막히자 드론 긴급 투입 10분만에 배송

이미지 확대 지난 13일 오후 4시 55분쯤 대정읍 상모리 드론이륙장에서 의약품을 실은 드론이 가파도 응급환자를 위해 배송을 위해 이륙한 모습. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 13일 오후 4시 55분쯤 대정읍 상모리 드론이륙장에서 의약품을 실은 드론이 가파도 응급환자를 위해 배송을 위해 이륙한 모습. 제주도소방안전본부 제공

지난 13일 낮 12시쯤 가파도에 머물던 60대 여성 관광객이 지병으로 복용해야 하는 혈압약 등이 떨어졌다며 119에 도움을 요청하자 제주도와 제주도소방안전본부 대원들이 드론으로 의약품을 배송하려 하고 있다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 13일 낮 12시쯤 가파도에 머물던 60대 여성 관광객이 지병으로 복용해야 하는 혈압약 등이 떨어졌다며 119에 도움을 요청하자 제주도와 제주도소방안전본부 대원들이 드론으로 의약품을 배송하려 하고 있다. 제주도 제공

이미지 확대 제주도와 소방대원들이 13일 대정읍 상모리 드론 이륙장에서 의약품 배송을 준비하는 모습. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도와 소방대원들이 13일 대정읍 상모리 드론 이륙장에서 의약품 배송을 준비하는 모습. 제주도 제공

이미지 확대 지난 13일 오후 5시 5분쯤 의약품을 실은 드론이 대정읍 상모리에서 10분만에 가파도에 도착하고 있다. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 13일 오후 5시 5분쯤 의약품을 실은 드론이 대정읍 상모리에서 10분만에 가파도에 도착하고 있다. 제주도소방안전본부 제공

세줄 요약 강풍과 풍랑으로 여객선과 헬기가 모두 멈춘 제주 가파도에서 드론이 응급환자에게 처방약을 전달했다. 60대 관광객이 지병 약을 구하지 못하자 119가 영상으로 상태를 확인했고, 대리 처방 뒤 드론이 10분 만에 약을 실어 날랐다. 실제 환자 대상 처방약 배송은 처음이다. 강풍·풍랑으로 가파도 여객선과 헬기 운항 중단

60대 관광객 지병약 부족, 119에 긴급 도움 요청

드론이 10분 만에 처방약 전달, 첫 응급배송 사례

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강풍과 풍랑으로 여객선과 헬기 운항이 모두 중단된 제주 가파도에서 드론이 긴급 의약품을 실어 나르며 응급환자의 생명줄 역할을 했다. 평소 의료소모품 배송에 활용되던 드론이 실제 응급환자에게 처방약을 전달한 것은 이번이 처음이다.14일 제주도와 제주도소방안전본부에 따르면 지난 13일 낮 12시쯤 가파도에 머물던 60대 여성 관광객이 지병으로 복용해야 하는당뇨약, 갑상선약 등이 떨어졌다며 119에 도움을 요청했다.60대 여성 A씨는 지난 8일 가파도에 입도하면서 곧 나올 예정이라 생각해 혈압약 등 평소 복용하던 약을 충분히 챙기지 않은 것으로 알려졌다. 하지만 기상이 악화되면서 여객선 운항이 중단됐고 5일동안 섬에 발이 묶이면서 약을 제때 복용하지 못했다.119종합상황실은 헬기와 함정 등 가용한 응급 이송 수단을 검토했지만 강풍과 풍랑주의보로 모두 운항이 불가능했다. 이에 가파 전문의용소방대와 119구급상황관리센터를 연결해 영상통화로 환자 상태를 확인했고, 혈압과 혈당 등을 살핀 결과 기력 저하가 나타나자 의료기관의 대리 처방을 받아 긴급 의약품 확보에 나섰다.이어 오후 4시쯤 제주도에 드론 배송 협조를 요청했고, 제주도는 긴급성을 고려해 드론 컨소시엄과 조종 전문관을 상모리 드론배송센터로 급파했다.당시 현장에는 초속 10ｍ 안팎의 강풍이 불고 있었다. 합동 대응팀은 현장에 도착해 기상 상황을 지켜보다 바람이 잠시 잦아든 틈을 이용해 오후 4시 55분쯤 드론을 이륙시켰다.가파도까지 평소 비행시간은 5분 정도지만 이날은 맞바람의 영향으로 비행시간만 10분여가 걸렸다. 드론은 강풍 속에서도 실시간 영상 모니터링으로 항로를 유지하며 오후 5시 5분쯤 가파도에 무사히 착륙했고, 대기 중이던 가파 전문의용소방대원에게 의약품을 전달했다.이번 긴급 배송은 올해 4월부터 서귀포시 서부보건소와 가파보건진료소를 잇는 드론 의료배송 체계를 운영해 온 경험이 밑바탕이 됐다. 그동안 붕대 등 의료소모품 등을 운반한 적은 있었지만, 응급환자에게 처방약을 직접 배송한 것은 이번이 처음이다.제주도 관계자는 “평소에는 의료소모품을 배송해 왔지만 실제 응급환자를 위해 의약품을 전달한 사례는 처음”이라며 “드론 배송이 단순 편의 서비스를 넘어 응급의료 체계의 한 축이 될 수 있다는 가능성을 확인한 사례”라고 말했다.김남진 도 혁신산업국장은 “드론 배송은 편의 서비스로 시작했지만 이번에는 환자에게 약을 전달할 수 있는 사실상 유일한 통로였다”며 “재난과 의료 위기 상황에서 드론이 시간을 다투는 응급 이송을 보완할 수 있다는 점을 확인했다”고 말했다.박진수 제주도소방안전본부장은 “어떤 상황에서도 환자의 생명을 지키기 위한 방법을 끝까지 찾는 것이 소방의 역할”이라며 “배가 끊기는 섬 지역에서도 응급의료 공백이 발생하지 않도록 관계기관과 협력을 강화하겠다”고 밝혔다.