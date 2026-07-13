“싸워” 홍명보, “거제 야호” 갸루귀신…올해도 찾아온 의정부고 ‘졸사’

“올해 화제의 인물·이슈 다 모였다”

의정부고 졸업사진 SNS서 화제

이미지 확대 내년 2월 졸업하는 경기 의정부고 3학년 학생들의 졸업사진 중 일부. 한 학생은 홍명보 전 축구대표팀 감독을, 또 다른 학생은 축구대표팀 주장 손흥민으로 변신했다. 자료 : 의정부고 방송부(UHBS) 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 내년 2월 졸업하는 경기 의정부고 3학년 학생들의 졸업사진 중 일부. 한 학생은 홍명보 전 축구대표팀 감독을, 또 다른 학생은 축구대표팀 주장 손흥민으로 변신했다. 자료 : 의정부고 방송부(UHBS) 인스타그램

이미지 확대 내년 2월 졸업하는 경기 의정부고 3학년 학생들의 졸업사진 중 일부. 한 학생이 걸그룹 리센느 멤버 미나미의 ‘갸루 귀신’ 캐릭터를 흉내냈다. 자료 : 의정부고 방송부(UHBS) 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 내년 2월 졸업하는 경기 의정부고 3학년 학생들의 졸업사진 중 일부. 한 학생이 걸그룹 리센느 멤버 미나미의 ‘갸루 귀신’ 캐릭터를 흉내냈다. 자료 : 의정부고 방송부(UHBS) 인스타그램

이미지 확대 내년 2월 졸업하는 경기 의정부고 3학년 학생들의 졸업사진 중 일부. 한 학생은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 또 다른 학생은 ‘깐부치킨’의 닭다리로 변신했다. 자료 : 의정부고 방송부(UHBS) 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 내년 2월 졸업하는 경기 의정부고 3학년 학생들의 졸업사진 중 일부. 한 학생은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 또 다른 학생은 ‘깐부치킨’의 닭다리로 변신했다. 자료 : 의정부고 방송부(UHBS) 인스타그램

이미지 확대 내년 2월 졸업하는 경기 의정부고 3학년 학생들의 졸업사진 중 일부. 영화 ‘왕과 사는 남자’의 단종(박지훈)과 엄흥도(유해진)로 변신한 학생들이 영화 포스터와 같은 자세 및 구도로 사진을 찍었다. 자료 : 의정부고 방송부(UHBS) 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 내년 2월 졸업하는 경기 의정부고 3학년 학생들의 졸업사진 중 일부. 영화 ‘왕과 사는 남자’의 단종(박지훈)과 엄흥도(유해진)로 변신한 학생들이 영화 포스터와 같은 자세 및 구도로 사진을 찍었다. 자료 : 의정부고 방송부(UHBS) 인스타그램

이미지 확대 내년 2월 졸업하는 경기 의정부고 3학년 학생들의 졸업사진 중 일부. 한 학생이 소셜미디어(SNS) 등에서 확산한 이른바 ‘양포티’ 남성 이미지를 그대로 구현했다. 자료 : 의정부고 방송부(UHBS) 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 내년 2월 졸업하는 경기 의정부고 3학년 학생들의 졸업사진 중 일부. 한 학생이 소셜미디어(SNS) 등에서 확산한 이른바 ‘양포티’ 남성 이미지를 그대로 구현했다. 자료 : 의정부고 방송부(UHBS) 인스타그램

이미지 확대 내년 2월 졸업하는 경기 의정부고 3학년 학생들의 졸업사진 중 일부. 만화영화 ‘아기공룡 둘리’ 속 캐릭터들을 흉내낸 학생들이 한데 모여 사진을 찍었다. 자료 : 의정부고 방송부(UHBS) 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 내년 2월 졸업하는 경기 의정부고 3학년 학생들의 졸업사진 중 일부. 만화영화 ‘아기공룡 둘리’ 속 캐릭터들을 흉내낸 학생들이 한데 모여 사진을 찍었다. 자료 : 의정부고 방송부(UHBS) 인스타그램

세줄 요약 의정부고 졸업사진이 올해도 SNS에서 큰 관심을 모았다. 학생들은 홍명보 전 감독의 브리핑 장면, 손흥민 패러디, 리센느의 갸루귀신, 젠슨 황의 깐부 회동 등을 재현했다. 영포티와 영화 캐릭터까지 더해져 올해의 밈을 한눈에 보여줬다. 의정부고 졸업사진, 올해도 SNS 화제

홍명보·손흥민·리센느·젠슨 황 패러디

영포티·영화 캐릭터까지 밈 총출동

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매년 기상천외한 아이디어와 수준 높은 분장으로 화제가 되고 있는 경기 의정부고등학교의 졸업사진이 올해도 이어진다. 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독, ‘대세돌’로 떠오른 걸그룹 리센느, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 영화 ‘왕과 사는 남자’ 등 화제의 인물과 콘텐츠, 각종 밈(meme) 등이 총출동했다.13일 의정부고 방송부(UHBS)는 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 내년 2월 졸업하는 3학년 학생들이 찍은 졸업사진을 일부 공개했다.의정부고는 2010년을 전후해 평범함을 거부하는 학생들의 졸업사진이 SNS와 온라인 커뮤니티에서 화제가 되면서 매년 연례행사처럼 독특한 졸업사진을 찍고 있다.의정부고의 졸업사진을 보면 그해를 수놓은 인물과 사회 이슈, 유행, 밈 등을 한눈에 알 수 있다는 평가까지 나온다.올해 졸업사진에서 가장 먼저 SNS에서 입소문을 탄 ‘대표작’은 홍명보 전 축구대표팀 감독을 패러디한 학생이다. A군은 홍 전 감독의 주름까지 얼굴에 새겨넣었고, 칠판에 ‘Fight’이라는 글자를 써넣은 뒤 “단어 알지? 싸워”라며 선수들에게 브리핑하던 장면까지 흉내 냈다.이어 축구 대표팀 주장 손흥민(LA FC)를 닮은 학생까지 등장했다. B군은 축구 대표팀 유니폼을 입고 팔에 주장 완장을 찬 채 홍 전 감독 앞에 섰다.고개를 숙이고 시선을 축 늘어뜨린 B군의 얼굴은 손흥민을 빼다 박은 듯 닮았다. A군은 B군을 향해 삿대질을 하거나 노려보는 등 이번 월드컵에서 목격된 여러 장면을 흉내 내 화제를 모았다.걸그룹 ‘리센느’를 흉내 낸 학생들도 여럿 있었다. C군은 멤버 미나미의 대표 캐릭터인 ‘갸루귀신’을 흉내 냈는데, 2000년대를 전후해 일본을 휩쓸었던 ‘갸루 화장’을 한 채 미나미의 유행어인 “야호”를 외치는 모습을 졸업사진에 담았다.젠슨 황 CEO의 ‘깐부 회동’도 어김없이 등장했다. D군은 황 CEO 특유의 가죽 재킷을 입고 손에는 인공지능(AI) 칩을 들었다. 옆에는 E군이 ‘깐부치킨’의 치킨 닭다리로 변장한 채 앉아 있다.그밖에 올해 온라인 커뮤니티와 SNS에서 가장 많은 논쟁을 낳은 이슈 중 하나인 이른바 ‘영포티’ 남성의 이미지를 구현한 F군, 1600만 관객을 동원한 영화 ‘왕과 사는 남자’의 단종(박지훈)과 엄흥도(유해진)로 변신한 G군과 H군도 눈길을 끌었다.