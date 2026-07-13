의원만 쏙 빠진 ‘국외 출장비’ 수사…검찰, 보완 수사 요구

세줄 요약
- 검찰, 의원 제외한 경찰 송치 결과에 보완 수사 요구
- 전북 지방의회 국외 출장비 부풀리기 의혹 재점화
- 공무원·여행사만 송치, 책임자 누락 논란 확산
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검찰청. 서울신문 DB
전북 지역 지방의회의 ‘국외 출장비 부풀리기’ 관행에 대한 추가 수사가 진행될 전망이다. 검찰이 지방의원들을 송치 대상에서 제외한 경찰 수사 결과를 되돌려 보내면서다.
13일 법조계에 따르면 전주지검은 최근 전북경찰청에 ‘국외 출장비 부풀리기’ 사건의 보완 수사를 요구했다. 검찰 관계자는 “정확한 내용은 밝힐 수 없지만 추가로 확인할 부분이 있어 보완 수사를 요구했다”고 말했다.
앞서 국민권익위원회는 지난 2024년 전국 243개 지방의회를 대상으로 한 국외 출장 실태 점검 결과를 발표하고 경찰에 수사를 의뢰했다. 전북은 지방의회 11곳(출장 42회)이 포함됐다. 해당 의회는 국외 출장을 떠나면서 출장자 1인당 수만∼수십만원의 경비를 과다 계상하는 수법으로 전체 출장 비용을 부풀린 것으로 드러났다.
경찰은 공무원 31명, 여행사 관계자 15명을 송치했다. 그러나 현직 의원은 단 한 명도 포함되지 않았다.
지역 시민사회단체 등에서는 “진짜 책임자인 지방의원들은 빠져나가고 말단 공무원만 희생양 삼은 꼬리 자르기 수사”라고 비판했다.
임만균 서울시의회 의장, 취임 후 첫 해외 방문단 맞아… ‘의원 외교’ 본격 시동
서울시의회 임만균 의장은 지난 10일 오후 2시 30분 의장접견실에서 말레이시아 켈란탄주정부의 다토 모하메드 파즐리(Dato’ Dr Mohammed Fadzli) 부주총리를 비롯한 공식 대표단을 접견하고 환담을 나눴다. 이번 면담은 이달 제12대 서울시의회 출범 이후 맞이한 첫 해외 대표단 공식 접견이다. 시의회는 아세안(ASEAN)의 핵심 파트너인 말레이시아와의 우호 협력 관계를 지방의회 차원에서 한층 더 공고히 다지기 위해 이번 자리를 마련했다. 임 의장은 대표단에 환영의 뜻을 전하며 “최근 양국 정상회담 등으로 활발해진 한-말레이시아 외교 협력의 기조가 지방정부와 의회 차원의 교류 확대로 계속 이어져 나가길 바란다”고 밝혔다. 특히 이날 환담에서는 대표단의 주요 관심사인 기술직업교육과 관련, 서울시가 역점 추진 중인 ‘서울형 RISE(지역혁신중심 대학지원체계)’ 기반의 인재 양성 시스템이 집중 소개됐다. 아울러 AI·바이오 등 첨단산업 분야와 연계한 청년 취업 지원 정책 등 실질적인 우수사례들이 공유돼 대표단의 큰 관심을 끌었다. 임 의장은 “교육이야말로 미래를 위한 가장 가치 있는 투자”라며 “곧 시작될 켈란탄주 장학생들의 한국 유학
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경찰 관계자는 “어떤 부분에 대한 보완 수사가 필요한지 살펴볼 예정”이라고 말했다.
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