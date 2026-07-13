오세훈 “앞으로 4년, 서울 야간 경제 살려낼 것”

이미지 확대 오세훈 서울시장이 13일 시청에서 열린 ‘소상공인과 함께하는 성공 두드림 세미나’에서 ‘서울배달+땡겨요’ 등 소상공인 지원 정책에 대해 설명하고 있다.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 서울시장이 13일 시청에서 열린 ‘소상공인과 함께하는 성공 두드림 세미나’에서 ‘서울배달+땡겨요’ 등 소상공인 지원 정책에 대해 설명하고 있다.

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오세훈 서울시장은 13일 서울 소상공인들을 만나 “골목길 매출을 성장시키는 데는 조금 다른 패러다임이 필요하다고 생각한다”며 “앞으로 4년 동안 서울의 야간 경제를 살려내겠다”고 말했다.오 시장은 이날 시청 8층 다목적홀에서 열린 ‘서울 소상공인과 함께하는 성공 두드림 세미나’에서 강연을 열고 “여러분이 어떻게 하면 활발하게 영업 활동을 하도록 도와드릴 수 있는가가 서울시의 경제 정책에 굉장히 중요한 하나의 축”이라며 이렇게 밝혔다.그는 “작년에 (외국인 관광객) 2000만명이 들어왔다”며 “과거에는 상상을 못 했던 골목상권까지 들어와서 지갑을 열고 돈을 쓰게 만드는 게 골목 경제 활성화, 다시 말해 소상공인 여러분들의 영업에 도움이 된다는 판단하에 사계절 각종 축제를 개최한다”고 설명했다. 이어 “제가 야간 경제 활성화에 대한 관심을 최근 집중적으로 표명하고 있다”며 “자치구별로 1~2개 정도의 야간 상권을 일단 처음 지정해서 야간 경제가 활발하게 갈 수 있게 하겠다”고 강조했다.그러면서 “최근 도심에 ‘야장’ 문화가 생겨났는데 이것이 도심 몇 군데만 누리는 상권이 아니라 25개 자치구의 중심 상권 내지는 자치구와 함께 협업해 만들어내 야장에서 꽃을 피울 수 있게 한다는 게 제 구상”이라며 “2028년까지 25군데의 야장을 지정한다”고 덧붙였다. 야장은 을지로 등에서 인기인 야외에 테이블을 놓고 음식을 파는 식당이나 술집을 뜻한다.