“남녀노소 즐기는 스포츠로”…한국청년파크골프협회 공식 출범

세줄 요약 한국청년파크골프협회가 발대식을 열고 공식 출범했다. 협회는 청년 중심의 파크골프 생태계를 조성하고, 세대가 함께 즐기는 생활스포츠로 확산하겠다는 목표를 밝혔다. 청년 진출 확대와 지도자 양성, AI 플랫폼 구축도 추진한다. 한국청년파크골프협회 공식 출범, 청년 중심 생태계 선언

파크골프를 남녀노소 생활스포츠로 확산하겠다는 비전 제시

지도자 양성·AI 플랫폼 구축 등 구체 사업 방향 발표

이미지 확대 한국청년파크골프협회가 지난 10일 발대식을 열고 공식 출범했다. 한국청년파크골프협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국청년파크골프협회가 지난 10일 발대식을 열고 공식 출범했다. 한국청년파크골프협회 제공

‘한국청년파크골프협회’가 공식 출범했다. 이들은 파크골프를 남녀노소 모두 즐길 수 있는 대중적인 생활스포츠로 발돋움시키겠다는 목표를 세웠다.

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전국적으로 파크골프 산업 규모가 지속해서 성장하는 가운데한국청년파크골프협회는 청년 중심의 새로운 파크골프 생태계 조성을 위해 발대식을 열고 본격적인 활동에 나섰다고 13일 밝혔다.발대식에는 박채아·허지훈 경북도의회 의원과 김경민·박새롬·정준화 대구 수성구의회 의원, 전형무 경북도 지방시대특보, 곽창섭 대구가톨릭대 산학협력단 교수, 유영진 지티에스앤 상무이사 등 30여 명이 참석했다.협회는 파크골프의 온 세대 생활스포츠 문화 정착을 비전으로 내세웠다. 청년과 기성세대가 함께 성장하는 새로운 파크골프 문화를 조성하겠다는 게 협회 관계자의 설명이다. 이를 위해 ▲청년의 파크골프 진출 확대 ▲청년세대와 기성세대의 세대 화합 ▲청년 전문 지도자 양성 ▲인공지능(AI) 기반 디지털 플랫폼 구축 등 구체적인 활동 방향도 발표했다.협회는 앞으로 전문 지도자 양성사업과 유소년·청소년 교육사업, 전국 단위 대회 운영, 생활체육 활성화 사업, AI 기반 플랫폼 구축 등에 주력할 예정이다.이승호 초대 한국청년파크골프협회 회장은 “파크골프는 일부 세대만의 스포츠가 아닌 남녀노소 누구나 함께 즐기는 생활스포츠로 성장하고 있다”며 “청년의 톡톡 튀는 아이디어를 접목해 파크골프 산업의 새로운 성장 모델을 만들고, 세대 간 화합을 이끌어낼 것”이라고 말했다.그러면서 “지도자 양성과 대회 운영 등을 통해 파크골프 산업의 경쟁력을 높이고 청년들에게 새로운 기회와 일자리를 제공하는 게 궁극적인 목표”라고 덧붙였다.