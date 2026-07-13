인천 식당 철거하던 60대 작업자 사다리서 추락해 숨져

세줄 요약 인천 남동구의 한 식당 철거 현장에서 60대 남성 작업자가 3m 높이 사다리에서 떨어져 숨졌다. 사고는 지난 11일 오후 발생했고, 작업자는 심폐소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 끝내 사망했다. 경찰은 정확한 경위와 안전관리 책임자의 수칙 위반 여부를 확인한다. 인천 남동구 식당 철거 중 작업자 추락 사망

60대 남성, 3m 사다리에서 떨어져 병원 이송

경찰, 사고 경위와 안전수칙 위반 여부 조사

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인천 남동구의 식당 철거작업 현장에서 60대 작업자가 사다리에서 추락해 숨졌다.13일 인천소방본부에 따르면 지난 11일 오후 1시 19분쯤 인천 남동구 고잔동의 한 음식점에서 60대 남성 A씨가 3m 높이 사다리에서 떨어졌다는 신고가 접수됐다.이 사고로 크게 다친 A씨는 심폐소생술을 받으며 병원으로 이송됐지만 숨졌다.A씨는 식당 내부 철거작업을 하던 중 사고를 당한 것으로 알려졌다.경찰은 구체적인 사고 경위를 파악하는 한편 안전 관리 책임자를 상대로 안전수칙 위반 여부를 확인하고 있다.