‘전유성 없는 전유성쇼’ 등 부산코미디페스티벌 일정 확정

세줄 요약 제14회 부산국제코미디페스티벌이 8월 21일 벡스코 개막공연을 시작으로 열흘간 부산 전역에서 펼쳐졌다. 개그콘서트, 갈갈이 박준형 30주년 쇼, 서울 코미디 올 스타스, 옹알스 등 국내외 코미디 무대가 이어졌다. 8월 21일 벡스코 개막, 열흘간 부산 전역 공연

개그콘서트·옹알스 등 국내외 코미디 무대 마련

전유성 추모공연과 전유성상 신설 등 의미 행사

이미지 확대 제13회 부산국제코미디페스티벌 닫기 이미지 확대 보기 제13회 부산국제코미디페스티벌

펼쳐진다고 13일 밝혔다.

페스티벌은

8월 21일 벡스코에서 QWER 축하공연, 말자쇼

등

개막공연으로 막을 올린다.

마이크와 입담으로만 관객을 웃기는 스탠드업 코미디쇼 ‘서울 코미디 올 스타스’ (8월 24일 영화의전당) 등 웃음 쇼가 이어진다.

26개국 56개 도시 투어로 전 세계를 사로잡은 옹알스 공연(30일 신세계 백화점)도 마련, 관람객에게 큰 웃음을 전할 예정이다.

부대행사로 23일부터 26일까지 해운대구남로, 북항크루즈터미널 등지에서 저글링과 코미디 오픈쇼가 펼쳐질 예정이다.

페스티벌 마지막 날인 8월 30일에는 웃음으로 사랑을 받아온 코미디언들이 노래로 무대를 사로잡는 ‘나는 개가수다’가 김대희, 조혜련 등이 출연한 가운데 폐막공연으로 무대에 오른다.





김준호 부산국제코미디페스티벌 집행위원장은 “특별무대로 대한민국 코미디 전설이었던 고 전유성 1주기 추모공연 ‘전유성 없는 전유성쇼’와 전유성상 신설, 구봉서 선생 탄생 100주년 기념 프로그램 등 의미있는 행사도 기획하고 있는 만큼 많은 관심을 바란다”라고 말했다.

부산시· BICF 자문위원회·대한민국 방송 코미디언 협회가 후원한다.

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한여름 시원한 웃음을 선사할 ‘제14회 부산국제코미디페스티벌’ 일정이 확정됐다.부산국제코미디페스티벌 조직위원회는 부산국제코미디페스티벌이 내달 21일 개막, 열흘간 벡스코를 비롯한 부산 전역을 무대로이어 공개 코미디쇼 ‘개그콘서트’(8월 22일 영화의전당), ‘갈갈이 박준형과 레젼드 30주년 코미디쇼’(8월 23일 영화의전당),토크쇼 B급 청문회(8월 22일 부산은행 본점), 무언극배우 우석훈의 옴니버스 마임 단편극(8월 23일 부산은행 본점),해외 공연으로는 저글링, 마술, 밸런스 아트 장르를 넘나드는 재팬 넌버벌 라이브 G팀(8월 29일 신세계백화점) 등을 준비했다.이번 행사는 부산국제코미디페스티벌 조직위원회가 주최하고,