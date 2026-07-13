손보협회, ‘2026 선진교통안전대상’ 후보자 공모

이미지 확대 ‘2026 선진교통안전대상’ 공모 포스터. 손해보험협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 선진교통안전대상’ 공모 포스터. 손해보험협회 제공

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손해보험협회는 오는 31일까지 ‘2026 선진교통안전대상’ 수상 후보자를 공개 모집한다고 13일 밝혔다.공모 대상은 교통사고 예방을 위한 봉사활동과 제도 개선, 연구, 교육, 홍보 등 각 분야에서 교통안전 증진에 기여한 국민이다. 지역사회 교통봉사 활동 우수 시민을 비롯해 교통안전 법·제도 개선 활동가, 연구·교육 실적 우수자, 교통안전 홍보에 기여한 언론인, 교통안전 활동을 지원한 기업과 기관 및 임직원 등이 신청할 수 있다.정부포상은 훈장의 경우 교통안전 분야 공적 15년 이상, 포장은 10년 이상, 표창은 5년 이상이어야 한다. 장관표창은 교통안전 분야에서 3년 이상 공적을 쌓으면 신청할 수 있다.참가 희망자는 손해보험협회 홈페이지에서 ‘선진교통안전대상 공모’ 페이지에 접속해 공고문과 제출 서류를 내려받아 작성한 뒤 우편 또는 이메일로 제출하면 된다. 제출 서류와 원본 자료를 모두 제출해야 하며, 미제출 시 심사 대상에서 제외된다.