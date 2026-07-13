39.9도… ‘이중 고기압 이불’에 13일도 끓는다

세줄 요약 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 12일 경북 경산과 포항에는 사상 첫 폭염중대경보가 발령됐다. 하양읍은 39.9도까지 치솟았고, 포항은 체감온도 40도에 이르는 등 시민들이 극한 더위에 지쳤다. 13일에도 최고 37도 안팎의 무더위가 이어질 전망이다. 경북 경산·포항, 사상 첫 폭염중대경보 발령

하양읍 39.9도, 포항 체감온도 40도에 근접

13일도 최고 37도 안팎 무더위 지속 전망

이미지 확대 서울 한낮 기온이 35도까지 치솟으며 폭염이 이어진 12일 영등포구 여의대로에서 시민들이 아지랑이가 피어오르는 도로 위 횡단보도를 건너고 있다. 북태평양고기압과 티베트고기압이 우리나라를 겹겹이 덮는 ‘이중 고기압 이불’ 현상 탓에 극심한 더위가 찾아왔다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 한낮 기온이 35도까지 치솟으며 폭염이 이어진 12일 영등포구 여의대로에서 시민들이 아지랑이가 피어오르는 도로 위 횡단보도를 건너고 있다. 북태평양고기압과 티베트고기압이 우리나라를 겹겹이 덮는 ‘이중 고기압 이불’ 현상 탓에 극심한 더위가 찾아왔다.

홍윤기 기자

이미지 확대 폭염에 한산한 도심 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 12일 서울 중구 세종대로와 통일로 일대가 ﻿한산한 모습을 보이고 있다.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 폭염에 한산한 도심 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 12일 서울 중구 세종대로와 통일로 일대가 ﻿한산한 모습을 보이고 있다.

뉴시스

2026-07-13 1면

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“집에선 에어컨 없이 버틸 수가 없어 나왔는데 더위를 피할 곳이 없어요.”전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 12일 서울 종로구 탑골공원 내 유일한 그늘인 팔각정에서 20여명의 노인들이 처마 아래 둘러앉아 연신 부채를 흔들거나 손수건으로 땀을 닦았다. 셔츠 단추를 풀어헤친 채 민소매 차림으로 앉아 있던 고세일(85)씨는 “정자 안이 아니고서는 햇볕에 녹아내릴 지경”이라며 “이 정도 더위는 살면서도 손에 꼽을 정도”라고 말했다.이날 체감온도가 40도에 이른 경북 포항은 지난 7일부터 엿새째 열대야 현상도 이어지며 시민들이 극한 더위에 지친 모습이었다. 해수욕장을 찾은 피서객들도 바다 대신 해송 그늘로 몸을 피했다.한 자전거 대여점 상인은 “이런 살인적인 무더위는 처음”이라며 “푹푹 찌는 날씨에 누가 자전거를 타겠느냐”고 혀를 내둘렀다. 찜통더위에 동성로를 비롯한 대구 도심 번화가는 주말인데도 한산했다. 홍성혁(33)씨는 “아이를 데리고 계곡으로 주말 피서를 가려 했으나 키즈카페로 발걸음을 돌렸다”고 말했다.이날 경북 경산과 포항에는 오전 10시를 기해 사상 첫 폭염중대경보가 발령됐다. 폭염특보 3단계 중 최고 단계인 폭염중대경보는 지난달 1일 처음 도입됐다. 하루 최고 체감온도가 35도 이상인 상황이 이틀 이상 이어진 지역에서 일 최고 체감온도가 38도 이상이거나 최고기온이 39도 이상인 상태가 하루 이상 지속될 것으로 예상될 때 발령된다. 경산시는 전날 오후 3시 8분쯤 기온(중방동 자동기상관측장비 기준)이 37.9도까지 올랐다. 하양읍의 경우 39.9도까지 치솟았다. 대구기상청에 따르면 이날 오후 4시 30분 기준 낮 최고 기온은 영덕 36.7도, 경주 36.5도, 포항 36.3도 등이었다.전국적으로 온열질환자도 증가하고 있다. 이날 경북 예천에서는 80대 남성이 온열질환으로 병원에 이송됐고, 대구에서도 이틀간 온열질환자 4명이 발생했다. 충북 제천의 한 농장에서는 필리핀 국적 40대 외국인 근로자가 열탈진으로 쓰러져 병원으로 옮겨졌다. 질병청의 온열질환 응급실감시체계에 따르면 지난 10일 기준 올해 누적 온열질환자는 535명, 추정 사망자는 2명으로 집계됐다.이 같은 폭염중대경보 수준의 고온은 취약계층의 생명을 직접 위협한다. 질병관리청의 심층분석 결과 체감온도가 38도에 이르면 65세 이상 고령층의 전체 사망위험은 19%, 심혈관질환 사망위험은 14% 증가했다.정부는 범정부 폭염 총력대응체계를 가동했다. 행정안전부는 포항시와 경산시에 현장상황관리관을 즉시 파견했다. 정부는 이들 지역에 고령 인구와 농업인이 많고, 산업단지와 건설 현장을 중심으로 야외근로자도 다수 종사하고 있어 선제적 관리가 시급하다고 봤다.보건당국은 폭염중대경보 지역 주민들에게 ‘생존을 위한 3단계 행동수칙’을 즉시 실천해 달라고 당부했다. 모든 야외활동과 운동을 중단하고 무더위쉼터 등 시원한 곳으로 이동하며, 가족과 이웃의 안전을 확인해야 한다는 것이다. 두통이나 어지러움 등 온열질환 의심 증상이 나타나면 즉시 119에 신고하고 시원한 곳으로 이동해야 한다.기상청에 따르면 13일에도 낮 최고기온이 37도까지 오르며 전국적으로 무더위가 이어질 전망이다. 이날 전국의 예상 아침 최저기온은 23~27도, 낮 최고기온은 30~37도다. 14일 아침 최저기온은 23~27도, 낮 최고기온 28~35도로 예상된다. 낮 동안 강한 햇볕과 높은 습도로 체감온도도 크게 상승한다. 낮 최고 체감온도는 13일 28~38도, 14일 28~36도에 달할 전망이다. 14일부터는 일부 지역에 비나 소나기가 내리며 일시적으로 기온이 떨어지겠지만, 비가 그친 뒤에는 높은 습도로 인해 다시 후텁지근한 날씨가 이어질 것으로 보인다.