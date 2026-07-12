찜통더위 이어진 대구경북, 온열질환자도 잇따라

세줄 요약 대구와 경북에 낮 최고 35도를 웃도는 찜통더위가 이어지며 온열질환자가 잇따랐다. 예천에서는 전동차를 몰던 80대 남성이 기력 저하로 발견돼 병원으로 옮겨졌고, 대구에서도 이틀간 4명이 열탈진으로 이송됐다. 대구경북 폭염 지속, 온열질환자 잇따라 발생

예천 80대 남성, 전동차 운행 중 기력 저하

대구 이틀간 4명 이송, 모두 열탈진 판정

이미지 확대 폭염 시 행동요령. 행정안전부 제공 닫기 이미지 확대 보기 폭염 시 행동요령. 행정안전부 제공

이 남성은 온열질환으로 판정됐으며 병원 치료를 받은 뒤 의식과 호흡을 회복한 것으로 알려졌다.

이들은 모두 열탈진 증상을 보여 치료받았으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

문경·영주·봉화·울진 등에는 폭염주의보가 내려져 있다.

대구 중부와 달성 남부, 경산, 칠곡, 포항에는 열대야 주의보가 발효 중이다.

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낮 최고 35도를 웃도는 폭염이 이어지면서 대구와 경북에도 온열질환자가 잇따랐다.경북 예천군에서는 12일 낮 12시 30분쯤 한 거리에서 전동차를 몰고 가던 80대 남성이 기력이 떨어진 상태로 발견돼 병원으로 이송됐다.대구지방기상청에 따르면 이날 오후 4시 30분 기준 낮 최고 기온은 영덕 36.7도, 경주 36.5도, 포항 36.3도, 대구 35.8도, 안동 35도, 상주 34.8도, 청송·구미·영천 34.5도 등이다. 자동 기상관측장비(AWS) 기준으로는 경주 황성동이 36.8도로 가장 높았고 포항 기계 36.5도, 경산 하양 36.4도, 경산 중방 35.9도, 안동 길안 35.7도 등 순이다.포항과 경산에는 이날 오전 올해 처음 도입된 최상위 폭염 특보인 ‘폭염중대경보’가 발효된 뒤 오후 4시 기준 폭염경보로 변경되기도 했다. 폭염중대경보는 일 최고체감기온 38도 이상이거나 일 최고기온이 39도 이상으로 1일 이상 지속될 것으로 예상될 때 발효된다.대구에서는 지난 11일부터 이날까지 이틀간 온열질환자 4명이 소방 당국에 의해 병원으로 이송됐다.대구를 비롯해 구미·영천·상주·의성·청송·경주·경산·예천·영덕·포항 등에 폭염경보가 발효 중이다.