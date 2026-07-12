낮은 수수료·삼중 할인에 ‘서울배달+땡겨요’ 상반기 매출 819억원

지난해 동기 대비 2.5배, 2024년 대비 4.5배 ↑

이미지 확대 서울시 공공배달서비스 플랫폼 ‘서울배달+땡겨요’ 홍보물.

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울시 공공배달서비스 플랫폼 ‘서울배달+땡겨요’ 홍보물.

서울시 제공

2024년부터 올해 6월까지 ‘서울배달+땡겨요’를 통해 소상공인이 절감한 중개수수료는 약 163억원으로 시는 추산한다.

광역 온라인 서울사랑상품권(10% 선할인+5% 페이백)과 광역 서울사랑상품권(5% 선할인+5% 페이백), 온누리상품권 결제도 지원해

소비자는 할인 혜택, 소상공인은 결제수수료 절감 효과를 누릴 수 있다.

세줄 요약 서울시 공공배달 플랫폼 ‘서울배달+땡겨요’가 상반기 매출 819억원을 기록했다. 지난해보다 2.5배, 2024년 동기보다 4.5배 늘었고 가맹점 6만2000곳, 회원 291만명으로 확대됐다. 낮은 수수료와 할인 혜택이 성장 배경이다. 상반기 매출 819억원 돌파, 전년 대비 급증

가맹점 6만2000곳·회원 291만명 확대

낮은 수수료와 삼중 할인, 성장 배경

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서울시는 공공배달서비스 플랫폼인 ‘서울배달+땡겨요’ 매출이 상반기 819억원을 돌파했다고 12일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 대비 2.5배, 2024년 동기 대비 4.5배로 증가한 수치다.올해 상반기 ‘서울배달+땡겨요’는 가맹점·회원·매출이 모두 큰 폭으로 증가했다. 지난달 말 기준 누적 가맹점은 6만 2000곳, 회원은 291만명으로 지난해 같은 기간보다 각각 29.2%, 57.3% 늘었다. 시민 3명 중 1명꼴로 가입한 셈이다.시는 매출 상승의 배경으로 ▲민간 배달 애플리케이션 대비 2% 중개수수료를 통한 소상공인 부담 완화 ▲배달전용상품권, 할인쿠폰 발행 등 소비자 혜택 확대 ▲은행과의 협업 프로모션 ▲가맹점 지속 확대를 꼽았다.‘서울배달+땡겨요’의 가장 큰 경쟁력은 낮은 수수료다. 민간 배달앱의 최대 9.7% 수준인 중개수수료를 2%대로 유지하고 광고비도 받지 않는다. 시는 월 매출 1000만원 기준으로 계산했을 때 민간 배달앱보다 최대 77만원의 비용을 절감할 수 있다고 설명했다.시민이 체감하는 혜택도 크다. 자치구 배달전용상품권을 이용하면 15% 선할인에 더해 결제금액의 5%를 상품권으로 돌려받는 페이백과 각종 할인쿠폰까지 적용받으면 ‘삼중 할인’ 혜택을 누릴 수 있다.시는 성장세를 이어가기 위해 서비스 경쟁력을 강화한다. 자치구와 협력해 지역 대표 맛집 등의 입점을 확대하고 배달전용상품권과 할인 프로모션도 지속 운영해 소비자 혜택을 늘린다. 박경환 시 민생노동국장은 “공공배달 서비스의 경쟁력을 지속해 높이고 금융지원, 생애주기별 맞춤형 종합지원 등 소상공인 지원 정책을 빠르게 추진해 소상공인이 안정적으로 성장할 수 있는 기반을 강화하겠다”고 밝혔다.