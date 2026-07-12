“서울 육아정책, 나한테 맡겨줘”…내일부터 ‘서울아이앰배서더’ 모집

총 8팀 내외 선발 예정

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서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울아이앰배서더 4기 모집 홍보물.

서울시 제공

선발된 가족은 시의 정책을 체험하고 이용 방법과 혜택 등을 양육자와 아이의 시선에서 쉽고 친근하게 소개하는 역할을 맡는다. 탄생과 육아 등 일상을 영상·사진을 활용한 다양한 콘텐츠로 제작해 시 공식 소셜미디어(SNS)에 공유하며 저출생 인식 개선에도 함께한다.

올 상반기에는 994가족이 지원해 124대1의 경쟁률을 기록하기도 했다.

세줄 요약 서울시가 13일부터 22일까지 ‘서울아이앰배서더’ 4기 가족을 모집한다. 기존 영유아 중심에서 초등학생 이하 자녀 가정까지 확대했고, 조부모·삼촌·이모 등 4촌 이내 친인척도 신청할 수 있다. 선발 가족은 임신·출산·육아·돌봄 정책을 체험해 SNS 콘텐츠로 알린다. 서울아이앰배서더 4기 가족 모집 발표

초등학생 이하 가정과 친인척까지 확대

정책 체험·홍보 콘텐츠 제작 역할 부여

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서울시는 ‘서울아이앰배서더’ 4기 가족을 7월 13일부터 22일까지 10일간 모집한다고 12일 밝혔다. 4기부터는 기존 ‘서울베이비앰배서더’를 ‘서울아이앰배서더’로 새롭게 개편하고 모집 대상도 영유아 가정에서 초등학생 아이를 둔 가족까지 늘린다.서울아이앰배서더는 시의 주요 임신·출산·육아·돌봄 정책을 시민에게 알리는 공식 홍보모델이다.시에 주민등록을 둔 임신부 또는 초등학생 이하 아이가 있는 가족이면 누구나 신청할 수 있다. 시는 맞벌이 증가 등으로 조부모와 친인척이 함께 아이를 돌보는 공동양육이 일상화되는 현실을 반영해 신청 자격도 기존 부모 중심에서 조부모와 삼촌, 이모, 고모 등 4촌 이내 친인척까지 확대했다.시는 총 8팀 내외를 선발한다. 4기에서는 시 저출생 대응 정책 방향에 맞춰 다자녀 가족을 비롯해 다양한 나이와 가족 형태 등을 고려한 개성 있는 가족을 선발할 계획이다. 선발된 가족은 다음 달부터 내년 1월까지 6개월 동안 활동한다. 활동 기간에는 소정의 활동비를 지원하며 우수 콘텐츠를 제작한 가족에게는 특별 시상도 할 예정이다.참가를 희망하는 가족은 오는 13일부터 22일까지 시 누리집에 게시된 네이버 폼에서 신청하면 된다. 자세한 내용은 시 누리집과 탄생육아 몽땅정보통에서 확인할 수 있다.