청주시 밭농사 기계화로 농작업 시간 45% 줄인다

세줄 요약 청주시가 농촌 일손 부족 해소를 위해 오창농협 감자작목반을 대상으로 중소규모형 밭농업 기계화 공동영농 시범사업을 추진한다. 총 6억원을 투입해 노동력 절감형 농기계 8종 24대를 보급하고 감자 선별시스템과 교육, 현장 컨설팅을 지원해 파종부터 출하까지 기계화 모델을 구축한다. 청주시, 밭농업 기계화 공동영농 시범사업 추진

오창농협 감자작목반에 농기계 8종 24대 보급

농작업 시간 45% 감소, 생산비 절감 기대

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청주시가 농작업 시간을 절반가량 줄일 수 있는 기계화 사업에 나선다.12일 시에 따르면 농촌 일손 부족 해소 등을 위해 ‘중소규모형 밭농업 기계화 공동영농 확산 시범사업’이 추진된다.시는 오창농협 감자작목반을 사업 대상으로 선정하고, 총사업비 6억원(국비 50%, 시비 50%)을 투입할 계획이다.시는 작목반에 수확기 등 노동력 절감형 농기계 8종 24대를 보급하고, 감자 선별시스템을 구축한다. 비료 등 농자재를 지원하고, 기계화 재배기술 교육과 현장 컨설팅, 파종·수확 시연회 등도 추진한다.이를 통해 파종, 수확, 선별, 출하 등 밭작물 생산 전 과정에 적합한 기계화 모델을 구축하면 농작업 시간이 1㏊당 16.20시간에서 8.90시간으로 약 45% 감소할 것으로 기대된다. 생산비는 1㏊당 293만 4000원에서 189만 4000원으로 절감될 것으로 예상된다.오창농협 감자작목반은 오창읍 지역 81개 농가로 구성돼 있으며, 37㏊ 규모의 감자 재배단지를 운영 중이다.시 관계자는 “향후 콩을 비롯한 지역 주요 밭작물에도 확대 적용할 계획”이라며 “밭농업 기계화를 확대해 안정적인 농업소득 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.