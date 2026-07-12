[단독] 리센느 원이 ‘일일쌤’ 영상 사라졌다… ‘일베몰이’ 동참? 경기도교육청 “서이초 순직교사 추모 차원” 해명

세줄 요약 경기도교육청 공식 유튜브에 올라온 리센느 원이의 고교 방문 영상이 공개 사흘 만에 일부 공개로 바뀌며 논란이 커졌다. 온라인에서는 ‘무섭노’ 발언 논란을 의식한 조치라는 의혹이 나왔고, 교육청은 서이초 순직교사 3주기 추모 주간에 맞춘 조치라고 해명했다. 원이 고교 방문 영상, 공개 사흘 만에 일부 공개 전환

‘무섭노’ 논란 의식한 비공개 의혹 온라인 확산

교육청, 서이초 추모 주간 맞춘 조치라고 해명

이미지 확대 지난 8일 경기도교육청 공식 유튜브 채널에 올라왔다가 10일 ‘일부 공개’로 처리된 후 유튜브에서 검색이 되지 않는 ‘오늘은 아이돌 말고 학교쌤!(feat. 리센느 원이)’ 영상 한 장면. 유튜브 채널 ‘경기도교육청TV’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 8일 경기도교육청 공식 유튜브 채널에 올라왔다가 10일 ‘일부 공개’로 처리된 후 유튜브에서 검색이 되지 않는 ‘오늘은 아이돌 말고 학교쌤!(feat. 리센느 원이)’ 영상 한 장면. 유튜브 채널 ‘경기도교육청TV’ 캡처

고향인 경남 거제 사투리를 썼다가 ‘일베식 혐오 표현’을 사용한다며 저격당했던 그룹 리센느 멤버 원이(본명 정원이·22)가 최근 ‘일일 선생님’으로 출연한 고교 방문 영상이 경기도교육청 공식 유튜브 홈에서 돌연 사라졌다. 이를 두고 온라인상에서 ‘일베몰이’ 동참이 아니냐는 의혹이 제기된 가운데 경기도교육청은 ‘무섭노 논란’과는 무관하며 ‘서이초 순직 교사 3주기’ 추모 주간에 맞춘 조치라는 입장을 밝혔다.

이미지 확대 지난 8일 경기도교육청 공식 유튜브 채널에 올라왔다가 10일 ‘일부 공개’로 처리된 후 유튜브에서 검색이 되지 않는 ‘오늘은 아이돌 말고 학교쌤!(feat. 리센느 원이)’ 영상 한 장면. 유튜브 채널 ‘경기도교육청TV’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 8일 경기도교육청 공식 유튜브 채널에 올라왔다가 10일 ‘일부 공개’로 처리된 후 유튜브에서 검색이 되지 않는 ‘오늘은 아이돌 말고 학교쌤!(feat. 리센느 원이)’ 영상 한 장면. 유튜브 채널 ‘경기도교육청TV’ 캡처

이미지 확대 교육감 선거 기간 영향으로 최근 2개월간 영상 업로드가 뜸했던 경기도교육청 공식 유튜브 채널에서 지난 8일 올라왔던 ‘오늘은 아이돌 말고 학교쌤!(feat. 리센느 원이)’ 영상이 ‘일부 공개’ 처리되면서 현재 메인 페이지인 ‘동영상’ 페이지에는 2개월 이내 영상 중 안민석 경기도교육감이 출연한 ‘열린 교육청으로 더 가까이’ 영상만 남아 있다. 유튜브 채널 ‘경기도교육청TV’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 교육감 선거 기간 영향으로 최근 2개월간 영상 업로드가 뜸했던 경기도교육청 공식 유튜브 채널에서 지난 8일 올라왔던 ‘오늘은 아이돌 말고 학교쌤!(feat. 리센느 원이)’ 영상이 ‘일부 공개’ 처리되면서 현재 메인 페이지인 ‘동영상’ 페이지에는 2개월 이내 영상 중 안민석 경기도교육감이 출연한 ‘열린 교육청으로 더 가까이’ 영상만 남아 있다. 유튜브 채널 ‘경기도교육청TV’ 캡처

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12일 서울신문 취재를 종합하면 유튜브 채널 ‘경기도교육청TV’의 ‘동영상’ 페이지에서는 원이가 경기 성남시 양영디지털고를 찾아 학생들과 만난 ‘오늘은 아이돌 말고 학교쌤!(feat. 리센느 원이)’ 영상이 보이지 않는다.해당 영상은 지난 8일 이 채널에 올라왔다. 당시만 해도 유튜브 이용자들이 가장 많이 방문하는 ‘동영상’ 페이지에서 정상적으로 확인할 수 있었으나, 지금은 이용자들이 거의 누를 일 없는 5번째 탭 ‘재생목록’으로 들어가야만 볼 수 있다.이는 경기도교육청이 해당 영상을 공개 사흘만인 지난 10일 돌연 ‘전체 공개’에서 ‘일부 공개’로 처리했기 때문이다. 이후 유튜브 검색을 통해서도 해당 영상은 발견할 수 없게 됐다. 리센느에 관심 있는 유튜브 이용자나 경기도교육청 유튜브 방문자들로부터 사실상 해당 영상을 차단한 셈이다.이같은 사실이 알려진 이후 온라인상에서는 최근 원이가 고향인 경남 거제 사투리로 “무섭노”라고 말했다가 고(故) 노무현 전 대통령을 조롱하는 ‘일베식 노’를 사용했다는 일각의 비판에 휘말린 일과 연관 지은 의혹이 제기되고 있다. 경기도교육청이 논란을 의식해 원이 영상을 사실상 ‘비공개’에 가깝게 돌렸다는 주장이다.해당 영상에는 “교육청이라는 곳이 논란을 더 부추기는 행동을 한다”, “리센느가 일베라 생각하는 공식 입장으로 보면 되나”, “차라리 영상을 내려라” 등 수백개의 항의 댓글이 빗발치고 있다.이와 관련해 경기도교육청 관계자는 서울신문과의 통화에서 “(‘무섭노 논란’과 관련해) 무언가를 감추기 위한 의도는 없었다”며 “서이초 순직 교사 3주기 추모 기간에 맞춰 추모 의미를 담아 연예인 관련 영상이나 축하 분위기 등은 자제하자는 움직임(에서 한 ‘일부 공개’ 전환 조치)”라고 해명했다.경기도교육청에 따르면 지난 1일 취임한 안민석 경기도교육감은 오는 13일부터 17일까지를 서이초 순직 교사 3주기 추모 기간으로 정하면서 “추모 의미를 잘 되짚자”는 취지를 직원들에게 전달했다.이에 각 실무부서 차원에서 추모 주간에 맞는 움직임을 보이고 있고 경기도교육청TV 유튜브 담당자는 원이의 양영디지털고 방문 영상이 추모 주간에 노출되기엔 부적절하다고 판단해 ‘일부 공개’로 돌렸다는 것이 경기도교육청 측의 설명이다.이 관계자는 “추모 주간이 끝나면 해당 영상은 다시 ‘전체 공개’로 바뀔 예정”이라고 부연했다.원이 영상 외 다른 영상 중에도 ‘일부 공개’ 처리된 것이 있느냐는 질문에는 “순차적으로 적용하고 있다”고 답했다. 이후 “올해 지방선거가 있었기 때문에 최근(약 2~3개월간) 올라온 연예인 영상은 원이 영상 한 건이기 때문에 ‘일부 공개’로 전환된 것은 현재까지는 해당 영상뿐”이라는 답변을 추가했다.