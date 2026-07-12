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AX 실증 산단에 경북 포항·구미 선정…“제조 혁신 본격화”

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-07-12 11:39
수정 2026-07-12 11:39
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  • 포항·구미, 제조 AX 실증산단 최종 선정
  • 2029년까지 481억원 투입, 인프라 구축
  • 포항 테스트베드·구미 데이터스테이션 조성
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경북도청 전경. 경북도 제공
경북도청 전경. 경북도 제공


경북 포항과 구미가 제조 분야 인공지능 전환(AX) 실증을 위한 전초기지로 선정됐다.

경북도는 산업통상부 주관 ‘2026년 인공지능 전환(AX) 실증산단 구축사업’에 포항국가산업단지와 구미국가산업단지가 최종 선정됐다고 12일 밝혔다. 올해부터 2029년까지 총 481억원을 투입해 AX 인프라 구축, AX 대표 선도모델 개발·실증·확산, AX 생태계 조성 등을 추진한다.

포항에는 철강 제조 공정을 동일하게 구현한 가상-실증 융합 테스트베드와 솔루션 사전 검증 시스템을 구축한다. 생산·물류·안전 등 다양한 제조 시나리오를 디지털 트윈 환경에서 반복 검증해 AI 솔루션의 성능과 안정성을 높이고, 기업이 개발한 AI 기술의 현장 적용을 지원한다.

구미에는 대규모 데이터스테이션을 구축해 기업이 제조데이터를 안전하게 저장·관리·활용할 수 있는 환경을 조성한다. 이를 통해 불량 예측, 공정 최적화, 설비 예지보전 등 제조 AI 모델을 개발해 실제 공장 적용 전 실증·검증하는 역할을 수행한다.

이철우 경북지사는 “포항과 구미를 양대 축으로 제조 AI 혁신모델을 구축해 제조 산업 대전환을 앞당기겠다”고 말했다.
안동 김형엽 기자
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