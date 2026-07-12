청주시 천연기념물 압각수 보호시설 확충

세줄 요약 청주시는 천연기념물로 지정된 중앙공원 압각수를 보호하려 시설을 확충했다. 높이 1.5ｍ 철제 울타리로 접근을 제한하고, 지지대 교체와 줄당김 시설로 강풍 피해를 막는다. 안내판은 국가지정문화재 기준으로 바꾸며, 연 4회 모니터링과 비료 공급으로 생육도 관리한다. 천연기념물 압각수 보호시설 확충 추진

높은 철제 울타리·안내판 교체 계획

지지대 보강과 생육 관리 강화

이미지 확대 청주 압각수. 닫기 이미지 확대 보기 청주 압각수.

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청주시는 천연기념물인 은행나무 압각수를 지키기 위해 다양한 사업을 추진한다고 12일 밝혔다.청주 중앙공원에 있는 압각수는 지난 2월 천연기념물로 지정됐다.시는 일반인들의 접근을 제한하기 위해 압각수 주변에 높이 1.5ｍ의 철제 울타리를 설치할 예정이다. 현재는 나무 주변에 의자 형태의 울타리가 있는데 높이가 낮아 마음만 먹으면 쉽게 안쪽까지 들어갈 수 있다.시는 나뭇가지를 받치고 있는 지지대를 교체하고 강풍 피해를 막기 위해 줄당김 시설도 설치한다.충북도 지정 문화재로 표기된 안내판을 국가지정문화재(천연기념물) 내용이 적힌 안내판으로 바꾸고, 접근금지 안내판 2개도 세운다.시는 생육 상태 등을 살피는 모니터링을 연 4회 실시하고, 유기질 비료와 무기 영양제를 토양에 공급해 나무의 영양 상태도 개선한다.청주 압각수 수령은 900년으로 추정된다. 높이 23m, 둘레 8m에 이른다. 나뭇잎 모양이 오리류의 발가락을 닮아 ‘압각수(鴨脚樹)’라 불린다.고려 공양왕 시절 이색 등 10여명이 억울한 누명을 쓰고 청주옥에 갇혔는데 이때 큰 장마가 나자 이들이 압각수에 올라가 죽음을 면했다는 일화도 있다.